Vai diễn bí ẩn của Mỹ Tâm trong phim của Mai Tài Phến

Trưa 4/2, nhà sản xuất phim điện ảnh "Tài" chính thức giới thiệu teaser đầu tiên, hé lộ những lát cắt mở màn về câu chuyện sẽ ra rạp ngày 6/3. Dù thời lượng ngắn, teaser được dựng với nhịp nhanh, giàu kịch tính, đặt nhân vật trung tâm Tài (Mai Tài Phến) vào vòng xoáy biến cố liên quan tiền bạc, gia đình và những lựa chọn cá nhân.

Vai diễn cụ thể của Mỹ Tâm trong "Tài" hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Mở đầu teaser là khung cảnh rất đời: Tài ngồi bên vệ đường trên chiếc xe máy cũ, lặng lẽ ăn tối bằng ổ bánh mì. Không khí bình dị nhanh chóng bị cắt ngang bởi một cuộc gọi với lời đe dọa lạnh lùng: anh chỉ còn đúng ba ngày để mang đủ tiền đến trả. Từ đây, nhân vật lao vào cuộc chạy đua trong đêm để tìm lối thoát. Nhịp phim tăng tốc với hình ảnh một túi tiền lớn chứa những xấp 100 USD, gợi nghi vấn về nguồn gốc số tiền có thể lên tới hàng tỷ đồng. Nỗi lo lắng của người mẹ – bà Phúc (NSƯT Hạnh Thúy) – đẩy căng thẳng lên cao khi bà thốt lên: “Đâu ra mà nó có nhiều tiền đến như vậy?” và tiếp tục đặt câu hỏi: “Có khi nào, nó ăn trộm của người ta không?”.

Teaser nối tiếp bằng chuỗi cảnh truy đuổi: Tài với tạo hình đầu đinh, xỏ khuyên, ánh mắt quyết liệt, bị lực lượng chức năng ráo riết bám theo. Nhân vật tận dụng địa hình miền Tây sông nước, điều khiển tắc ráng lao đi trên mặt nước để trốn chạy. Tuy nhiên, dù có thể tự tìm đường thoát thân, lựa chọn của Tài lại khiến gia đình trở thành mục tiêu. Một nhóm đàn ông lạ mặt xuất hiện, tấn công người thân của anh, cho thấy món nợ không chỉ là áp lực tài chính mà là sự đe dọa trực tiếp.

Ở cao trào, nhân vật phản diện đứng sau cuộc gọi đòi nợ lộ diện: Mã Lạng (Ray Nguyễn), mang dáng vẻ của một tay giang hồ lạnh lùng, tàn nhẫn. Teaser phác họa sự bạo lực của nhân vật này bằng các cảnh uy hiếp, tra hỏi ráo riết về số tiền, đẩy Tài vào thế bị dồn ép. Trong một khoảnh khắc phản kháng, Tài rút dao từ bếp, ánh mắt bùng lên quyết liệt, cho thấy nhân vật sẵn sàng liều lĩnh để bảo vệ gia đình.

Bất ngờ, nhịp teaser chậm lại, chuyển sang không khí yên bình của miền Tây. Tại đây, Đạt (Vinh Râu) đặt câu hỏi về việc vì sao Tài vẫn đều đặn đưa tiền cho mẹ. Những hình ảnh bà Phúc làm phụ hồ, đẩy xe rùa chở gạch rồi ngất xỉu giữa công trường gợi mở lý do Tài chấp nhận dấn thân: không phải tham vọng cá nhân, mà là nỗi ám ảnh báo hiếu và sợ mất đi người thân.

Điểm khiến teaser gây bàn luận mạnh nằm ở những giây cuối: một giọng nói vang lên hỏi “Nếu anh đang đi sai đường thì sao?”, đồng thời một cô gái bí ẩn xuất hiện trong chiếc ô tô đỏ dừng bên cạnh khi Tài đứng đèn đỏ. Nhân vật chỉ lộ nửa gương mặt, tạo tò mò về vai trò trong câu chuyện. Trước đó, ở teaser poster thứ hai được công bố tại showcase, ê-kíp xác nhận cô gái này chính là Mỹ Tâm. Tuy nhiên, vai diễn cụ thể của nữ ca sĩ trong "Tài" hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Với teaser đầu tiên, "Tài" đặt ra các câu hỏi về ranh giới đúng – sai, cái giá của lòng hiếu thảo và hệ lụy khi con người chọn “đường tắt” để giải quyết bế tắc.