Cặp sao Zendaya và Tom Holland 'đã kết hôn'

Tom Holland và Zendaya. Ảnh: Penske Media

Trong cuộc trò chuyện với Access Hollywood trên thảm đỏ lễ trao giải Actor Awards 2026 diễn ra tối 1/3, Law Roach úp mở: "Đám cưới diễn ra rồi. Mọi người đã bỏ lỡ nó". Khi phóng viên hỏi lại liệu thông tin này có chính xác hay không, anh bật cười khẳng định: "Hoàn toàn là sự thật!"

Hiện đại diện của cả hai ngôi sao vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Zendaya và Tom Holland từng bí mật đính hôn hơn một năm trước sau thời gian dài hẹn hò. Zendaya lần đầu xuất hiện với chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út tay trái tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2025. Đến tháng 9/2025, Tom Holland lần đầu công khai nhắc đến hôn ước khi nhẹ nhàng chỉnh lại một phóng viên trong buổi giao lưu, sau khi người này gọi Zendaya là "bạn gái" của anh. Holland mỉm cười sửa lại: "Vị hôn thê".

Zendaya khoe nhẫn đính hôn trên thảm đỏ Quả cầu vàng tháng 1/2025. Ảnh: Penske Media

Một nguồn tin chia sẻ với People rằng tài tử 29 tuổi "đã muốn cầu hôn từ lâu. Anh ấy luôn say đắm Zendaya và biết cô ấy chính là người phụ nữ của đời mình".

Cặp sao bắt đầu vướng tin hẹn hò từ năm 2016 khi cùng đóng Spider-Man: Homecoming. Nguồn tin thân cận cho biết tài tử Anh và người đẹp Mỹ nảy sinh tình cảm trong quá trình quay phim, nhưng luôn giữ kín mối quan hệ, dù thường xuyên du lịch và dành thời gian cho nhau.

Đến năm 2021, chuyện tình được xác nhận khi hai người bị bắt gặp hôn nhau trong xe. Trả lời GQ cùng năm, Tom Holland thừa nhận sự nổi tiếng khiến họ khó giữ trọn quyền riêng tư. Zendaya cũng cho rằng tình yêu là điều thiêng liêng và có những khoảnh khắc nên thuộc về hai người.