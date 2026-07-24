Vợ Văn Lâm mong con trai học tính nhẫn nại của bố, có sự yêu đời của mẹ

Sau khi bé Gấu chào đời, cuộc sống của Yến Xuân bận rộn hơn với vai trò mới. Nếu trước đây phần lớn thời gian dành cho công việc và bản thân, hiện tại cô ưu tiên gia đình nhưng vẫn cố gắng giữ sự cân bằng. "Thay đổi lớn nhất có lẽ là cách sử dụng thời gian. Là một người mẹ, tôi luôn muốn dành thời gian ở bên con, đồng thời cũng phải sắp xếp thời gian cho bản thân và người mình yêu nữa", cô chia sẻ với Ngôi Sao.

Thủ môn Đặng Văn Lâm và PT Yến Xuân hẹn hò từ năm 2018 nhưng phải tới đầu năm 2024 mới thực sự công khai tình cảm. Cặp trai tài gái sắc tổ chức đám cưới bí mật ngày 7/7/2024 tại một bãi biển ở Nha Trang. Đầu năm 2025, họ đón quý tử - bé Gấu - tại TP HCM.

Đặc thù công việc khiến Đặng Văn Lâm thường xuyên tập luyện, thi đấu và có những khoảng thời gian xa nhà. Tuy nhiên, Yến Xuân cho biết khoảng cách chưa bao giờ trở thành trở ngại trong mối quan hệ giữa cô và ông xã từ ngày yêu cho đến khi đã về chung một nhà. "Đối với tôi vấn đề chưa bao giờ là khoảng cách. Tôi trân quý cảm giác được mong nhớ chồng và cũng thích có không gian riêng để làm mới bản thân", cô chia sẻ.

Dù thường được công chúng nhắc đến với danh xưng "vợ thủ môn Đặng Văn Lâm", Yến Xuân cho biết cô chưa bao giờ cảm thấy áp lực và không xem danh xưng là thước đo thành công Là huấn luyện viên thể hình, cô tin giá trị công việc của mình được khẳng định qua kết quả tập luyện và sự hài lòng của học viên, thay vì một danh xưng gắn với người bạn đời. "Điều tôi được ghi nhận thể hiện qua kết quả tập và những phản hồi tích cực của khách hàng. Ở thời điểm này, tôi cảm thấy hài lòng hơn là áp lực", cô nói.

Trên sân cỏ, Đặng Văn Lâm có đội ngũ huấn luyện viên, chuyên gia thể lực và bác sĩ dinh dưỡng đồng hành. Còn trong cuộc sống, Yến Xuân chọn làm hậu phương theo cách riêng. Cô không can thiệp vào chuyên môn của chồng mà lặng lẽ sẻ chia lối sống, thấu hiểu những áp lực của một vận động viên chuyên nghiệp và luôn có mặt để động viên mỗi khi anh cần. "Anh Lâm luôn có các huấn luyện viên và bác sĩ dinh dưỡng hỗ trợ để làm tốt công việc của mình. Vai trò của tôi đơn giản là một người vợ có cùng đam mê và lối sống", Yến Xuân thẳng thắn cho biết.

Một hình ảnh quen thuộc với người hâm mộ thời gian qua là Yến Xuân luôn bế con trai xuất hiện trên khán đài hoặc sân tập để cổ vũ Đặng Văn Lâm. Nàng WAG thừa nhận đây gần như là "việc không thể thiếu" của gia đình cô vì luôn muốn bé Gấu và bố Lâm được ở cạnh nhau nhiều nhất có thể.

Yến Xuân tin rằng, dù bận rộn đến đâu, việc một đứa trẻ được lớn lên với sự hiện diện của cả bố và mẹ sẽ tạo nên những ký ức quý giá. Bởi vậy, cô luôn cố gắng đưa con đồng hành trong những dịp phù hợp để hai bố con có thêm thời gian bên nhau.

Sau khi sinh con, người đẹp cũng khiến nhiều người bất ngờ khi lấy lại vóc dáng chỉ sau 14 ngày. Tuy nhiên, cô cho biết kết quả này không đến từ may mắn mà nhờ quá trình chuẩn bị từ trước khi mang thai: "Tôi tự hào nhất là đã chuẩn bị cho hành trình làm mẹ. Nhờ vậy gặp ít khó khăn hơn trong việc lấy lại vóc dáng, cân bằng tinh thần cũng như thích nghi với cuộc sống mới khi có Gấu".

Sau hai năm hôn nhân, sự ngưỡng mộ Yến Xuân dành cho Đặng Văn Lâm dường như không thay đổi. Trong mắt cô, sức hút của chồng không nằm ở danh tiếng hay vẻ ngoài mà ở sự nghiêm túc với nghề, tình yêu dành cho bóng đá và khát khao không ngừng hoàn thiện bản thân.

Khi được yêu cầu miêu tả Đặng Văn Lâm bằng ba từ trong vai trò người cha, Yến Xuân mỉm cười trả lời ngắn gọn: "Rất yêu con". Cô mong bé Gấu khi lớn lên sẽ thừa hưởng sự nhẫn nại, kiên trì từ bố và tính cách yêu đời của mẹ. Đó cũng là những điều vợ chồng cô đang cùng nhau vun đắp sau hai năm hôn nhân - một tổ ấm không phô trương nhưng đầy sự đồng hành, nơi người chồng yên tâm theo đuổi sự nghiệp còn người vợ lặng lẽ giữ nhịp sống gia đình phía sau.

Vợ chồng Yến Xuân và bố mẹ cùng em gái út của thủ môn Đặng Văn Lâm trong chuyến du lịch Đà Nẵng hồi tháng 6.

Đặng Văn Lâm sinh năm 1993, mang hai dòng máu Việt - Nga, là thủ môn hàng đầu Việt Nam hiện nay. Anh từng cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Yến Xuân sinh năm 1991, hơn Văn Lâm hai tuổi, làm huấn luyện viên thể hình cá nhân. Nàng PT chủ yếu làm việc online nên có nhiều thời gian chăm sóc gia đình, thường xuyên tới sân cổ vũ chồng thi đấu. Văn Lâm đang khoác áo CLB Ninh Bình nên Yến Xuân và con theo anh chuyển đến đây sống để thuận tiện cho công việc. Văn Lâm tiếp tục được HLV Kim Sang-sik triệu tập trở lại tuyển quốc gia cho ASEAN Cup 2026, vừa trở về từ chuyến tập huấn cùng toàn đội tại Hàn Quốc, hiện có mặt tại Chonburi, Thái Lan để chuẩn bị cho trận ra quân gặp Timor Leste ở lượt đầu bảng A.