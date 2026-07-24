'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên': Gia đình là tất cả

Những năm 1990, khi bộ phim lần đầu phát sóng trên truyền hình Việt, câu chuyện về nhà Ingalls vượt qua nghịch cảnh bằng tình yêu thương và sự bền bỉ chạm đến người xem. Năm nay, Netflix công bố làm lại tác phẩm, không ít người lo ngại việc làm lại sẽ đánh mất những giá trị từng khiến tác phẩm trở thành ký ức của nhiều thế hệ.

Trailer "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" bản mới, ra mắt ngày 9/7. Video: Netflix

Sau tám tập đầu, loạt phim cho thấy êkíp không tìm cách thay thế bản kinh điển mà chọn cách tiếp cận hiện đại, giàu góc nhìn xã hội hơn nhưng vẫn giữ gia đình là trung tâm. Phim mở đầu bằng lời kể của cô bé Laura tám tuổi (Alice Halsey đóng) khi nhìn lại quãng đường cùng cả nhà tìm vùng đất mới. Đi cùng cô là bố Charles (Luke Bracey), mẹ Caroline (Crosby Fitzgerald) và chị gái Mary (Skywalker Hughes), cùng chú chó trung thành trên một chiếc xe ngựa. Từ đầu, series gây sự hứng thú cho khán giả khi dàn dựng cảnh nhà Ingalls vượt sông. Phân đoạn như điềm báo cho hành trình di cư khắc nghiệt.

Một số cảnh phim gây ấn tượng trong bản truyền hình cũ, như cảnh người cha Charles đi săn thỏ trên thảo nguyên và bị đàn sói hoang rượt đuổi không xuất hiện trong bộ mới. Thay vào đó, đoạn này thay bằng cảnh Laura đối mặt đàn sói, dàn dựng bằng CGI khá "giả". Dù vậy, tinh thần của bộ truyện gốc và loạt phim kinh điển vẫn giữ nguyên khi biên kịch tập trung xây dựng tính cách của từng nhân vật và mối quan hệ tình thân.

Laura, trung tâm của loạt phim do Alice Halsey thể hiện, chinh phục khán giả không kém Melissa Gilbert trong phiên bản trước. Nhân vật hiện lên như một cô bé vừa mơ mộng vừa vô tâm. Trong mối quan hệ với chị gái Mary (Skywalker Hughes), Laura luôn muốn mình là trung tâm và giành được sự yêu thương hơn từ bố mẹ hay những người xung quanh, nhưng cô bé cũng nhận ra sự ích kỷ của mình và biết hối lỗi.

Nhân vật chính Laura, do Alice Halsey đóng. Ảnh: Netflix

Tương tự, nhân vật người cha do Luke Bracey đóng cho thấy sự vững chãi và giàu lòng yêu thương của một người đàn ông trụ cột, như cách Michael Landon từng chinh phục khán giả. Nhân vật này mang nỗi ám ảnh về người em trai đã tự sát hay người cha mà ông không trọn đạo hiếu. Đó là những điều khiến ông luôn tự trách bản thân và cũng là lý do ông đưa vợ con rời quê hương.

Người mẹ, do Crosby Fitzgerald thủ vai, hiện lên mạnh mẽ. Bà từng là giáo viên và phải bỏ nghề dạy học vì lấy chồng và sinh con. Khi theo chồng về miền đất mới, bà mang nỗi dằn vặt vì chia cắt với người thân, đồng thời lo âu trước sự bất định của tương lai. Trong đời sống riêng tư hay cộng đồng ở thị trấn mới, bà có chính kiến và thậm chí dám đứng lên chỉ trích những kẻ phân biệt chủng tộc, nhất là với những người Mỹ bản địa.

So với bản gốc, hình ảnh người Mỹ bản địa được xây dựng sâu sắc hơn, xuất hiện xuyên suốt cả tám tập thay vì chỉ đóng vai trò phụ ở những tập đầu. Các xung đột về đất đai được khắc họa kịch tính, nhưng cách xử lý vẫn nhẹ nhàng và lạc quan hơn nhiều so với thực tế lịch sử nước Mỹ vốn được phản ánh khốc liệt hơn.

Cảm giác "được làm mềm" bao trùm toàn bộ series. Những cánh đồng bát ngát luôn rực nắng, thị trấn mới bình yên, ngay cả đêm Giáng sinh khi căn nhà bị tuyết vây kín cũng đẹp như tranh. Hầu hết biến cố trong nguyên tác đều xuất hiện, nhưng được kể bằng nhịp điệu nhẹ nhàng, ít góc cạnh hơn. Những mất mát, nghèo đói hay cuộc mưu sinh khắc nghiệt của người đi khai phá miền Tây được tiết chế.

Dẫu vậy, điều giúp Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên vượt qua thử thách của thời gian chưa bao giờ là những đồng cỏ hay căn nhà gỗ nhỏ giữa tuyết trắng, mà đó chính là niềm tin gia đình luôn là nơi con người tìm thấy sức mạnh để tiếp tục bước đi, như câu thoại: "Family is everything" (Gia đình là tất cả). Thế giới đã thay đổi nhưng giá trị ấy còn nguyên sức nặng.

Những ai từng đọc sách của Laura Ingalls Wilder hay xem bộ phim truyền hình ngày xưa hẳn biết rằng Independence (Kansas) mới chỉ là chương khởi đầu của một chuyến phiêu lưu còn dài phía trước. Tương tự, tác phẩm sẽ trở lại trong mùa thứ hai trên Netflix vào năm sau.

Tạo hình của gia đình Ingalls trong remake. Ảnh: Netflix

Little House on the Prairie (tên tiếng Việt là Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên) là tiểu thuyết bán tự truyện của tác giả Laura Ingalls Wilder. Tám cuốn đầu xuất bản giai đoạn năm 1930-1940. Cuốn cuối cùng ra mắt năm 1971, sau khi tác giả đã qua đời. Tác phẩm viết dựa trên ký ức tuổi thơ của bà ở vùng trung tây nước Mỹ cuối thế kỷ 19. Đến nay, sách bán được hơn 73 triệu bản, dịch ra hơn 27 ngôn ngữ.

Truyện được chuyển thể thành loạt phim nổi tiếng trên đài NBC giai đoạn năm 1974-1983, quy tụ nhiều ngôi sao truyền hình thời bấy giờ như Michael Landon, Karen Grassle, Melissa Gilbert, đến nay thu hút nhiều người xem. Series chiếu lại nhiều lần trên các kênh truyền hình Mỹ cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, tác phẩm là tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả.