Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Ảnh sao 24/7: Vợ chồng Hà Kiều Anh mừng 19 năm cưới

Sự kiện: Sao Việt

Hà Kiều Anh và ông xã tình tứ bên bờ biển; Hồ Ngọc Hà - Kim Lý quấn quýt ở Italy; Hương Giang khoe nội y trên phố.

Ảnh sao 24/7: Vợ chồng Hà Kiều Anh mừng 19 năm cưới - 1

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý quấn quýt không rời trong chuyến du lịch Italy.

Ảnh sao 24/7: Vợ chồng Hà Kiều Anh mừng 19 năm cưới - 2

Diễn viên Lan Phương tranh thủ đưa con gái đi chơi giữa hai buổi quay phim.

Ảnh sao 24/7: Vợ chồng Hà Kiều Anh mừng 19 năm cưới - 3

Hoa hậu Hà Kiều Anh và ông xã mặc trang phục trắng đồng điệu, tạo dáng tình tứ bên bờ biển nhân kỷ niệm 19 năm kết hôn.

Ảnh sao 24/7: Vợ chồng Hà Kiều Anh mừng 19 năm cưới - 4

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp thấy hạnh phúc khi vẫn có cơ hội đưa mẹ đi khắp nơi.

Ảnh sao 24/7: Vợ chồng Hà Kiều Anh mừng 19 năm cưới - 5

Ca sĩ Bằng Kiều hội ngộ các con ở Mỹ, sau thời gian dải sống tại Việt Nam.

Ảnh sao 24/7: Vợ chồng Hà Kiều Anh mừng 19 năm cưới - 6

Người mẫu Thanh Hằng khoe "núi" quà sinh nhật.

Ảnh sao 24/7: Vợ chồng Hà Kiều Anh mừng 19 năm cưới - 7

Diễn viên Hương Giang đăng ảnh ngọt ngào bên ông xã và viết: "Hồi 20 tuổi, tôi muốn cuộc đời thật rực rỡ. Sau 35 tuổi, chỉ mong nội tâm đủ bình yên, ung dung sống cuộc đời vừa vặn với chính mình".

Ảnh sao 24/7: Vợ chồng Hà Kiều Anh mừng 19 năm cưới - 8

Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026 Hương Giang áp dụng mốt khoe nội y trên phố.

Ảnh sao 24/7: Vợ chồng Hà Kiều Anh mừng 19 năm cưới - 9

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP tạo điểm nhấn cho street style bằng chiếc túi Louis Vuitton màu hồng nổi bật.

Ảnh sao 24/7: Vợ chồng Hà Kiều Anh mừng 19 năm cưới - 10

Người mẫu Trang Nhung mặc bikini tôn vóc dáng "gái ba con".

Ảnh: FBNV

Phim của Thanh Hằng chỉ bán được 6 vé
Phim của Thanh Hằng chỉ bán được 6 vé

Trong ngày 23/7, "Mesdames Thanh Sắc" và "Trường hè, 2001" chỉ bán được 6 vé, trong khi các tác phẩm ngoại tiếp tục áp đảo rạp Việt.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Zimi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/07/2026 00:01 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Sao Việt Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN