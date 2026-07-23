Harper Beckham gặp cú sốc đầu tiên trên đường khởi nghiệp

Harper Beckham, 15 tuổi, được cho là đang chuẩn bị bước chân vào ngành làm đẹp với thương hiệu chăm sóc da riêng, hướng đến khách hàng thuộc thế hệ Gen Z và Gen Alpha. Theo tờ Sun, sau nhiều tháng làm việc cùng đội ngũ phát triển sản phẩm, Harper đã chọn tên thương hiệu mới là Harlo by Harper. Các thủ tục đăng ký nhãn hiệu được cho là đã hoàn tất và kế hoạch ra mắt dự kiến diễn ra trong năm 2027.

Nguồn tin cho biết dòng sản phẩm đầu tiên sẽ tập trung vào chăm sóc da, bao gồm sữa rửa mặt và kem dưỡng, dù danh mục đầy đủ vẫn chưa được công bố. "Harper đã dành nhiều thời gian cùng đội ngũ để tìm một cái tên phù hợp và cuối cùng quyết định chọn Harlo by Harper. Victoria luôn đồng hành, hướng dẫn con gái trong suốt quá trình này. Cả Vic và Becks đều rất tự hào về Harper", nguồn tin nói.

Harper tự quay quá trình trang điểm hàng ngày. Ảnh: Instagram

Trước đó, gia đình Beckham từng lên kế hoạch sử dụng tên HIKU by Harper cho thương hiệu mỹ phẩm. Tháng 10 năm ngoái, họ đã đăng ký nhãn hiệu này tại Anh, đồng thời nộp hồ sơ bảo hộ tại Mỹ vào tháng 11.

Tuy nhiên, Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) đã đưa ra quyết định từ chối sơ bộ vì cho rằng tên gọi này có thể gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã tồn tại. Theo Sun, "Harper" đã được đăng ký cho các sản phẩm như chổi và bàn chải cọ rửa, trong khi "Hiku" là nhãn hiệu trong lĩnh vực nước hoa và đồ dùng vệ sinh cá nhân. Gia đình Beckham vẫn có 6 tháng để kháng nghị quyết định này.

Theo kế hoạch ban đầu, thương hiệu của Harper không chỉ kinh doanh mỹ phẩm và sản phẩm trị mụn mà còn mở rộng sang quần áo, giày dép, móc khóa, nhãn dán, phụ kiện tóc và các loại lược, bàn chải.

Harper được mẹ ủng hộ lập thương hiệu làm đẹp cá nhân. Ảnh: Instagram

Ý tưởng thành lập thương hiệu được Harper nảy ra sau khi cô trải qua giai đoạn bị mụn nặng. Trong cuộc trò chuyện trên podcast Aspire hồi đầu năm, Victoria Beckham kể con gái từng gặp vấn đề nghiêm trọng về da do sử dụng quá nhiều sản phẩm không phù hợp, khiến phải tìm đến bác sĩ da liễu.

"Harper từng có làn da rất đẹp. Nhưng giống nhiều cô gái tuổi teen khác, con bị cuốn theo các thương hiệu mỹ phẩm và dùng những sản phẩm không phù hợp với làn da của mình. Cuối cùng tình trạng trở nên rất tệ", Vic chia sẻ.

Nhà thiết kế thời trang cho biết con gái từng nói với mình: "Con muốn tạo ra một thương hiệu vì con biết mình cần điều gì và không muốn người khác phải trải qua những gì con đã trải qua."

Vic cũng tiết lộ Harper chuẩn bị các bài thuyết trình PowerPoint để thuyết phục mẹ về dự án kinh doanh. "Một bài nói về thương hiệu mà con muốn xây dựng vì những vấn đề về da. Bài còn lại là để thuyết phục tôi cho phép con uốn tóc", Vic kể.

Cựu thành viên Spice Girls cho biết cô không bất ngờ trước sự đam mê của con gái vì Harper đã theo mẹ tham dự các cuộc họp phát triển sản phẩm làm đẹp từ khi còn rất nhỏ.

Gia đình Beckham từ lâu nổi tiếng với việc bảo vệ quyền sở hữu tên tuổi các con. Khi Harper mới 5 tuổi, Vic đã đăng ký tên con gái cho nhiều nhóm sản phẩm như mỹ phẩm, đồ chơi và quần áo nhằm bảo vệ thương hiệu cá nhân trong tương lai. Theo các chuyên gia sở hữu trí tuệ, việc đăng ký nhãn hiệu cho tên của một đứa trẻ ở độ tuổi nhỏ như vậy là khá hiếm, nhưng được xem là bước đi chiến lược của gia đình Beckham trong thời đại mạng xã hội và thương hiệu cá nhân ngày càng có giá trị.