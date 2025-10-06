Công Lý nhắn nhủ vợ trẻ, NSND Tự Long khoe bất ngờ đoạt giải thưởng

Tin sao Việt 5/10: NSND Công Lý đăng ảnh kỷ niệm cùng vợ trẻ Ngọc Hà, kèm dòng chia sẻ nhắn nhủ đến cô: "Dù cho mưa gió bão giông, giữ trong tim vẫn lửa hồng niềm tin/ Đêm dài rồi cũng bình minh, mưa tan nắng ấm lại in chân trời...".

NSND Tự Long khoe được mời tham gia giải đấu Pickleball, bất ngờ vào đến chung kết và đoạt giải Nhì.

Ca sĩ Lưu Hương Giang đi cà phê, được bạn ghi lại khoảnh khắc đời thường.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho con trai - bé Polo Huỳnh.

Diễn viên Tuấn Trần than thở gần đây đã lộ dấu hiệu tuổi trung niên.

NSƯT Nguyệt Hằng thưởng thức món xôi xéo - đặc sản Hà Nội.

Ca sĩ Tóc Tiên selfie khoe vẻ quyến rũ.

Bộ đôi diễn viên Kaity Nguyễn - Trần Ngọc Vàng thân thiết sau 2 lần hợp tác chung trong phim.

Huyền Lizzie tiết lộ hậu trường phim mới.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm sang trọng, quý phái trong hậu trường một đêm diễn tại Hà Nội.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh được khen nhuận sắc trong bộ ảnh mới.

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu và vợ lần đầu cùng con trai đón Trung thu.

Á hậu Huyền My tìm cảm giác bình yên bên con gái.