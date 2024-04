Vợ Mạc Hồng Quân phản pháo về chiếc váy thị phi, thực hư việc công khai “bị giật chồng”

Kỳ Hân được biết tới là người mẫu, diễn viên nổi tiếng một thời nhưng từ sau khi kết hôn với cầu thủ Mạc Hồng Quân, cô lui về hậu trường, chăm lo cho gia đình. Mới đây khi đăng tải loạt ảnh đi ăn cưới Quang Hải, Kỳ Hân vấp phải tranh cãi vì chiếc váy “thị phi”. Đứng trước những ý kiến chê bai, thậm chí có người còn nhắc tên Ly Kute – bạn gái cũ của Mạc Hồng Quân để so sánh với Kỳ Hân và chê cô “ngoài cái cặp giò dài thì không được tích sự gì”, cựu người mẫu không ngần ngại, thẳng thắn lên tiếng.

Kỳ Hân (ngoài cùng bên trái) vấp phải tranh cãi vì chiếc váy “thị phi” trong đám cưới Quang Hải - Chu Thanh Huyền

- Chị nói gì về chiếc váy "thị phi" đang gây tranh cãi tại tiệc cưới Quang Hải vào tối ngày 6/4 vừa qua?

- Thật ra chiếc váy tôi chọn đi dự tiệc cưới có màu ombre nguyên bản. Tôi chỉ phối thêm chiếc tùng lưới xuyên thấu bên ngoài, phần chân váy thôi. Nhiều người lầm tưởng tôi mặc quần legging màu đen bên trong nhưng không phải như vậy. Thêm nữa, vì sao tôi phải phối thêm tùng? Vì tôi đang đeo gen nịt bụng vì trước đó trong cuộc phẫu thuật mũi, bác sĩ có lấy một phần da ở bụng nên bắt buộc tôi phải đeo thêm. Nếu chỉ mặc chiếc váy nguyên bản sẽ bị lộ phần gen đó.

Tôi thấy khi phối lên, ở ngoài trông vẫn xinh chứ không “thảm họa” như một số cư dân mạng nhận xét. Hôm ở tiệc cưới, mọi người đều khen xinh mà.

Định nghĩa cái đẹp của mỗi người khác nhau. Có khi tôi thấy đẹp, người khác lại không thấy. Số đông thấy đẹp, số ít lại thấy không đẹp. Mỗi người có cách làm đẹp khác nhau.

Kỳ Hân chia sẻ với chúng tôi về chiếc váy nguyên bản cô chọn đi dự tiệc cưới Quang Hải

- Phong cách thời trang chị chọn lựa khi đi dự tiệc như thế nào?

- Thông thường tôi sẽ dựa vào tiêu chí bữa tiệc đó là tiệc gì, diễn ra ở đâu. Khi đi ăn cưới, tôi luôn để tâm đến dresscode (quy định trang phục – PV) mà cô dâu, chú rể đề ra với khách mời. Mình chỉ nhấn nhá thêm một chút xíu thôi. Với những sự kiện khác, tôi thường chọn đồ sao cho bản thân thấy xinh đẹp và thoải mái nhất.

- Khi đối mặt với những khen chê trên mạng, chị thường phản ứng ra sao?

- Tôi cảm thấy nếu ai góp ý chân thành, mình nghe thấy có cảm tình thì mình sẽ coi đó là lời khuyên hữu ích để rút kinh nghiệm cho bản thân vào lần sau. Với những bình luận ác ý, kém duyên, thật sự tôi chỉ cười thôi vì chẳng biết nên làm gì với họ.

- Có những bình luận kém duyên so sánh chị với người này, người kia, chị sẽ phản ứng thế nào?

- Nói chung có người này, người khác, mình không thể bắt tất cả mọi người đều phải yêu thương mình hết được. Cũng có người quá kém duyên khi so sánh mình với người nọ, người kia. Ai sinh ra cũng là bản thể của bản thân mình. Không ai muốn mình bị “đem lên bàn cân” để so sánh. Vì ai cũng có thế mạnh riêng, bên cạnh những ưu điểm còn có cả khuyết điểm. Đó là cái riêng của mỗi người. Tiêu chuẩn về cái đẹp của mỗi người cũng khác nhau nên tôi nghĩ không nên so sánh vì như thế sẽ khiến người ta thấy tủi thân.

Bên nhau 8 năm, Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân vẫn bị những bình luận kém duyên nhắc về tình cũ của chàng cầu thủ

- Chị nghĩ sao khi tới thời điểm hiện tại bản thân vẫn bị một số cư dân mạng đưa ra so sánh với bạn gái cũ của chồng?

- Tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Họ muốn so sánh như nào là việc của họ. Đến thời điểm hiện tại, vợ chồng tôi chung sống với nhau 8 năm rồi. Có người thương ngay từ lúc đầu, có người trước ghét mà giờ cũng dần quay ra thương vợ chồng tôi. Vẫn còn có số ít những người chưa thương yêu chúng tôi.

Tôi không thể nào ép họ được. Họ cứ réo tên người này vào trong trang cá nhân của người kia. Tôi nghĩ không chỉ bản thân tôi mà người đang được nhắc tới cũng sẽ không thích. Vì ai cũng có cuộc sống gia đình riêng. Không ai muốn mình bị lôi vào những thị phi nữa. Ai cũng muốn cuộc sống gia đình bình yên trong hạnh phúc, chăm lo cho con cái thôi. Đọc những bình luận so sánh, dù kể cả khen mình, chê người kia hay ngược lại thì cũng chẳng ai thấy vui cả. Không ai muốn bị lôi vào drama nữa hết.

Kỳ Hân đăng clip hé lộ "bị giật chồng" nhưng ai cũng thấy hài hước

- Chị nói gì về clip vui quay cảnh "bị giật chồng" trong tiệc cưới Quang Hải?

- Trong tiệc cưới Quang Hải, tôi có quay clip anh Adriano Schmidt với ông xã, nói vui là clip “bị giật chồng”. Anh ấy rất thân thiết với vợ chồng tôi vì anh và Mạc Hồng Quân ở chung một đội bóng. Bình thường có khi hai anh gặp nhau còn nhiều hơn thời gian tôi và ông xã gặp nhau. Anh Adriano Schmidt tính rất dễ thương, cũng có biết một chút tiếng Việt. Vậy nên vợ chồng tôi vẫn thường hay trêu chọc anh một cách vui vẻ.

- Chị có thường xuyên cùng ông xã đi tụ họp với đồng đội của anh nhà?

- Vợ chồng tôi sống khá xa nhau vì anh Mạc Hồng Quân hay phải ở trong câu lạc bộ tại Quy Nhơn (Bình Định) còn tôi và các con ở ngoài Hà Nội. Khi có lịch nghỉ, anh sẽ bay ra Hà Nội, anh cũng đưa tôi đi giao lưu với những người bạn của anh, chủ yếu là đi café. Vậy nên tôi cũng hơi thân với mấy anh đồng nghiệp của ông xã.

- Chị ủng hộ sự nghiệp của ông xã ra sao?

- Tôi lúc nào cũng ủng hộ sự nghiệp của anh ấy, sẵn sàng trở thành hậu phương vững chắc để anh “chinh chiến” trên sân cỏ. Tôi ủng hộ bằng cách ở nhà làm vợ ngoan, chăm con giỏi để ông xã yên tâm cống hiến cho sự nghiệp.

- Cám ơn chị về những chia sẻ!

