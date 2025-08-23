Chuyện gì xảy ra với cặp đôi nổi tiếng xứ Trung, chia tay sau 1 tháng bí mật kết hôn?

Du Hạo Minh và Vương Hiểu Thần chia tay sau một tháng cầu hôn thành công

Giữa tháng 5, showbiz Hoa ngữ nô nức khi Du Hạo Minh thông báo đã cầu hôn thành công người đẹp Vương Hiểu Thần. Tài tử Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn đăng ảnh nhẫn kim cương, kèm với dòng trạng thái: "Trong chuyện tình cảm, mọi thứ đã diễn ra trong quá khứ đều khiến anh hối hận. Cho đến khi em xuất hiện, anh mới hiểu, đời anh chỉ yêu đúng 1 người đó là em. Em khiến anh cảm thấy tất cả đau khổ mà anh phải chịu đựng trong quá khứ đều xứng đáng, phải trải qua những điều đó anh mới gặp được em. Thần, 4 tháng rồi, cuối cùng em đã đồng ý đeo chiếc nhẫn thuộc về em".

Cặp đôi Du Hạo Minh và Vương Hiểu Thần vướng nghi vấn chia tay sau 1 tháng bí mật kết hôn. (Ảnh: Sina)

Vui chưa được bao lâu, truyền thông Trung Quốc đã phát hiện ra sự bất thường trong mối quan hệ của Du Hạo Minh và Vương Hiểu Thần.

Theo tờ 163, mới đây, Vương Hiểu Thần bất ngờ đăng video mới lên mạng xã hội. Dù phần bình luận ngập tràn lời chúc phúc nhưng nữ diễn viên đều "ngó lơ" và chỉ đáp lại chuyện kết hôn bằng câu nói: "Tôi chóng mặt rồi, mọi người vui là được".

Thái độ của Vương Hiểu Thần gây bàn tán xôn xao trong dư luận Trung Quốc. Nhiều người cho rằng mỹ nhân Mai Khôi Giang Hồ đang ngầm thông báo việc chia tay Du Hạo Minh chỉ sau khoảng 1 tháng đính ước. Nguyên nhân nhiều khả năng là do Vương Hiểu Thần bị Du Hạo Minh ép cưới. Bởi qua bài đăng của Du Hạo Minh có thể thấy anh đã cầu hôn người đẹp 8X rất nhiều lần, cô mới gật đầu đồng ý. Trong khi Vương Hiểu Thần chưa sẵn sàng kết hôn, Du Hạo Minh lại công bố tin vui, điều này có thể đã khiến cặp sao mâu thuẫn.

Vương Hiểu Thần bị "soi" không đeo nhẫn cưới, có động thái né tránh chuyện kết hôn với Du Hạo Minh. (Ảnh: Weibo).

Đáng chú ý, trong các video gần đây của Vương Hiểu Thần, cô không hề đeo chiếc nhẫn đã được Du Hạo Minh cầu hôn. Không chỉ vậy, vào ngày Quốc tế Thiếu nhi và Tết Đoan Ngọ vừa qua, cặp đôi không xuất hiện cùng nhau.

Cặp sao lặng lẽ yêu nhau 4 năm.

Tính đến hiện tại, Du Hạo Minh và Vương Hiểu Thần chưa lên tiếng xác nhận việc chia tay. Tuy nhiên, loạt dấu hiệu gần đây của cặp đôi khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Bên cạnh đó, một số ý kiến khác cho rằng cặp đôi có thể chỉ đang tạm thời giữ khoảng cách để tránh ồn ào không đáng có.

Nên duyên sau khi hợp tác trong dự án phim

Du Hạo Minh và Vương Hiểu Thần được cho là bén duyên từ năm 2021 khi cùng hợp tác trong dự án Kẻ Trừng Phạt. Tuy không công khai mối quan hệ, nhưng trong suốt thời gian qua, cả hai nhiều lần bị bắt gặp đi du lịch, dùng đồ đôi và tương tác ngầm trên mạng xã hội.

Du Hạo Minh và Vương Hiểu Thần nên duyên sau khi hợp tác trong dự án Kẻ Trừng Phạt. (Ảnh: Weibo).

Vào Lễ Tình nhân năm nay, dù không đăng ảnh chung, Vương Hiểu Thần viết: "Niềm vui không chỉ nằm ở hôm nay", thì Du Hạo Minh lập tức phản hồi: "Chúc mừng Lễ Tình nhân", thậm chí cặp đôi còn bị soi check-in cùng một địa điểm.

Ngày 17/5, vào lúc 4 giờ 48 phút, Du Hạo Minh đã đăng tải bức ảnh nắm tay Vương Hiểu Thần kèm dòng trạng thái: "Trong chuyện tình cảm, mọi thứ trong quá khứ đều khiến anh hối hận. Bây giờ anh mới hiểu, anh chỉ yêu qua một người, cho đến khi em xuất hiện, điều đó khiến anh cảm thấy tất cả những đau khổ mà anh phải chịu đựng trong quá khứ đều xứng đáng!".

Du Hạo Minh từng là nam thần của làng phim Cbiz.

Du Hạo Minh từng được biết đến rộng rãi với tư cách là ca sĩ và diễn viên. Cuối năm 2007, anh ra mắt mini album có tên Nếu Như Có Thể Yêu Em. Đến năm 2008, Du Hạo Minh đã thử sức với nghề diễn khi góp mặt trong bộ phim truyền hình Xú Nữ Vô Địch và gây bão sau khi tham gia phim Cùng Ngắm Mưa Sao Băng và Lại Cùng Ngắm Mưa Sao Băng (phiên bản Trung Quốc của bộ phim Con Nhà Giàu). Vai diễn Đoan Mộc Lỗi - 1 "mẩu" của nhóm F4 - đã đưa tên tuổi của nam diễn viên họ Du lên tầm cao mới.

Nhờ ngoại hình nổi trội thời đó và diễn xuất ổn, anh còn được khán giả ưu ái gọi bằng những biệt danh như "Em trai quốc dân", "Minh Hoàng Tử". Sau tai nạn cháy phim trường thảm khốc và bị bỏng nặng, ngoại hình của Hạo Minh bị ảnh hưởng trầm trọng, và sự nghiệp của anh cũng theo đó mà tuột dốc.