Nữ diễn viên làm bồi bàn kiếm sống dù có bằng thạc sĩ ở Mỹ

Vũ Thư Điền cho biết tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành đạo diễn tại Đại học Sussex ở Anh. Sau khi trở về Trung Quốc năm 2023, cô đóng nhiều phim ngắn, phim thương mại. Dù vậy, thu nhập từ công việc diễn xuất không ổn định, cô thường không có việc để làm, trong khi tiền thuê nhà và chi phí ăn uống hàng tháng rất tốn kém.

Hiện tại, cô làm thêm việc bồi bàn tại một nhà hàng ở Bắc Kinh, chủ yếu là phiên dịch cho khách du lịch nước ngoài, tiếp nhận đơn đặt hàng, trò chuyện với họ, giới thiệu ẩm thực. Ngoài lương, cô có một bữa tối miễn phí.

Công việc bán thời gian chủ yếu để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày, đồng thời cũng để gia đình cô yên tâm.

Vũ Thư Điền làm bồi bàn. Ảnh: Weibo

Trải nghiệm từ công việc diễn viên đến nghề bồi bàn, Vũ Thư Điền nói không cảm thấy buồn: "Không ít diễn viên trẻ làm nhiều công việc cùng một lúc, giao đồ ăn, livestream, mua hàng thay người khác... Mọi người đều đang đấu tranh cho ước mơ trở thành nghệ sĩ của mình. Không có gì phải xấu hổ cả. Kinh nghiệm làm việc này khá tốt, có thể củng cố kỹ năng tiếng Anh của tôi, đây cũng là thế mạnh của tôi. Tôi là du học sinh, tiếng Anh khá ổn. Khi du học Mỹ, tôi đã tham gia kỳ thực tập có lương, nơi tôi làm lễ tân và dịch vụ khách hàng cho một khách sạn. Khi vừa trở về Trung Quốc, tôi đã làm phiên dịch cho đại sứ tại một diễn đàn truyền thông trong ba ngày, vì vậy tôi giỏi tiếng Anh".

Vũ Thư Điền cũng cho biết tìm một công việc tăng thu nhập không dễ dàng: "Có công việc là giao nước uống, bạn phải leo cầu thang để mang nước lên ở những nơi không có thang máy. Tay chân tôi gầy gò, yếu nên không thể hoàn thành nhiệm vụ giao hàng. Sau đó, tôi cũng đi phát tờ rơi. Tình cờ, tôi được nhận vào làm bồi bàn bán thời gian ở nhà hàng. Thời gian làm việc linh hoạt hơn và không ảnh hưởng đến các buổi casting".

Dù làm bồi bàn, Vũ Thư Điền khát khao đóng phim: "Trở thành diễn viên là ước mơ của tôi nhưng trước tiên tôi phải tự nuôi sống bản thân. Trong quá trình đó, tôi có thể phải làm 10 công việc mình không thích để đạt được một điều tôi muốn. Tôi chỉ nghĩ mình làm việc để theo đuổi ước mơ tốt hơn. Với mục tiêu rõ ràng, tôi sẽ không bị bối rối hay lạc lối".

Vũ Thư Điền đóng phim ngắn. Ảnh: Weibo

Vũ Thư Điền năm nay 29 tuổi. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sussex ở Anh với bằng thạc sĩ đạo diễn, cô từng vào làm việc tại một nhà hát nhỏ và biểu diễn hơn 1.000 vở kịch, sau đó về Trung Quốc. Cô chủ yếu đóng vai phụ người mẹ, nhân vật phản diện, người phụ nữ độc ác... Cô từng tham gia phim ngắn Kinh Nguyệt Phong Hoa.