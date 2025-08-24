Đạo diễn ‘Mưa đỏ’ cầu xin khán giả

Ngày 24/8, đạo diễn Đặng Thái Huyền lên tiếng về tình trạng bộ phim Mưa đỏ bị spoil nội dung, quay lén rồi đăng lên mạng. Nữ đạo diễn cho rằng chị buồn và xót xa không thể diễn tả bằng lời khi công sức của cả ê-kíp đang bị ảnh hưởng.

“81 ngày đêm lăn lộn, tận hiến. Cả máu, mồ hôi, nước mắt đã đổ trên phim trường. Xin khán giả đừng spoil nội dung, chụp rồi quay những cảnh quan trọng tung lên mạng tiết lộ hết nội dung phim. Mọi người hãy yêu thương, trân trọng công sức của ê-kíp. Xin dừng việc đó lại. Làm ơn hãy cho chúng tôi thêm động lực muốn tận hiến ở những sản phẩm sau”, đạo diễn Đặng Thái Huyền bày tỏ.

Nữ đạo diễn khẳng định ê-kíp sẵn sàng đón nhận mọi khen chê từ phía khán giả. Tuy nhiên, chị phản đối hành động quay, chụp và tiết lộ nội dung phim.

Tạo hình nhân vật Tạ trong phim Mưa đỏ.

“Việc phát tán, spoil phim diễn ra trên khắp social. Cá biệt có người còn quay chia nhỏ bản phim thành hàng chục đoạn. Cảnh kết phim thì chụp đăng khắp nơi. Đau lòng không thể tả. Các diễn viên của Mưa đỏ cần sớm lên tiếng”, đạo diễn Đặng Thái Huyền nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 24/8, diễn viên Đỗ Nhật Hoàng - người vào vai Cường trong Mưa đỏ - khẩn thiết xin khán giả không quay lén, đăng tải nội dung phim lên mạng xã hội. Nam diễn viên cho rằng một bộ phim chỉ thật sự sống lâu trong lòng khán giả khi mỗi người giữ sự tôn trọng cho tác phẩm và chính những người cùng xem.

“Mưa đỏ mới chỉ ra rạp được 3 ngày, nhưng ê-kíp nhận thấy có nhiều đoạn phim bị quay lén đăng tải tràn lan trên mạng. Điều này không chỉ làm mất đi trải nghiệm trọn vẹn của những khán giả chưa xem, mà còn tổn thương công sức hàng nghìn con người đã đổ mồ hôi, nước mắt để làm nên bộ phim. Tôi xin được tha thiết kêu gọi mọi người không quay lén, không đăng tải nội dung phim lên mạng xã hội. Hãy giữ trọn cảm xúc cho những ai sắp sửa bước vào rạp lần đầu. Nếu yêu quý phim, hãy lan tỏa bằng review cảm xúc, lời khen, chia sẻ chân thật, thay vì những đoạn video spoil”, anh chia sẻ.

Diễn viên Đình Khang (vai Tú) cũng kêu gọi khán giả xem phim đừng quay, spoil lên các nền tảng. "Hiện tại, mạng xã hội xuất hiện nhiều video dài spoil phim Mưa đỏ. Mong khán giả yêu thương Mưa đỏ và ê-kíp, nếu có quay đoạn ngắn xin hãy giữ làm kỷ niệm", anh nói.

Chia sẻ của đạo diễn Đặng Thái Huyền và ê-kíp nhanh chóng nhận được sự cảm thông, động viên của khán giả. Nhiều bình luận chỉ trích những người cố tình quay lén, ảnh hưởng trực tiếp tới ê-kíp phim.

“Quay lại trong rạp là phạm luật, mong khán giả xem và cảm nhận tác phẩm như một lần tri ân các bậc cha anh đã ngã xuống để chúng ta được sống trong nền độc lập của nước nhà hôm nay”, “Thương chị và ê-kíp”, “Buồn thật, ngay cửa rạp có đề biển cấm quay chụp rồi cơ mà”, “Đừng quay nha mọi người ơi”, “Hãy là người xem phim văn minh”… là một số bình luận của khán giả.

Trước Mưa đỏ, nhiều ê-kíp rơi vào tình cảnh tương tự khi bộ phim bị spoil nội dung tràn lan trên mạng xã hội. Điển hình, Trấn Thành liên tục phải cầu xin khán giả khi các tác phẩm của mình như Bộ tứ báo thủ, Mai, Nhà bà Nữ… bị spoil nội dung ngay từ những suất chiếu sớm. Hay các dự án như Lật mặt, Con Nhót mót chồng, Chị chị em em… đều trở thành nạn nhân của tình trạng này.

Mưa đỏ ra rạp từ 22/8, nhanh chóng đứng đầu phòng vé. Dự án của đạo diễn Đặng Thái Huyền nhận được cơn mưa lời khen của giới chuyên môn. Nhiều người dự đoán bộ phim thắng lớn.

Hiện tại, bộ phim đạt doanh thu hơn 85 tỷ đồng. Riêng trong ngày 24/8, Mưa đỏ áp đảo với hơn 4.000 suất chiếu, thu về hơn 21 tỷ đồng, theo số liệu thống kê của Box Office Vietnam.