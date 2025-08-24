Nam danh ca ở tuổi 83 mắc bệnh lạ, bác sĩ không gọi được tên bệnh?

Trong clip trò chuyện cùng khán giả, danh ca Chế Linh gửi lời cảm ơn đến khán giả đã theo dõi cuộc sống của ông và có những ý kiến đầy tình người khi góp ý cho các clip của ông.

Danh ca Chế Linh trong clip trò chuyện cùng khán giả. Ảnh cắt từ clip.

Trước nhiều lời hỏi han từ phía khán giả và đồng nghiệp về việc "mất tích cả tháng nay", Chế Linh cho biết: "Hơn 1 tháng nay tôi bị ho rất nhiều, ho tới mức khàn tiếng. Tôi tưởng chừng như mình bị bệnh rất nặng. Tôi đã đến bệnh viện khám tổng quát, chụp chiếu tất cả mọi thứ trong cơ thể nhưng bác sĩ kết luận không có bất cứ vấn đề hoặc dấu hiệu nào nguy hiểm cả.

Tôi nhận thấy mình bị như vậy do tình hình thời tiết ở Cananda và Mỹ đang biến đổi báo động, khắc nghiệt. Không khí rất ô nhiễm. Tôi thấy đúng như vậy.

Tới tận hôm nay tôi vẫn chưa thực sự khỏe, tim vẫn đập nhanh. Nhưng tôi vẫn phải lên sóng để không phụ lòng theo dõi của quý vị. Tôi xin nhắn nhủ mọi người, rằng nếu không có nhu cầu ra đường thì nên ở nhà, còn ra đường thì nên đeo khẩu trang.

Đại gia đình văn nghệ sĩ chúng tôi luôn mong muốn được đón nhận mọi ý kiến đóng góp, xây dựng của quý vị khán giả khắp nơi, ở mọi mặt, dù là người thương hay ghét. Và chúng tôi luôn mong được bình yên, đó là điều cần thiết".

Cách đây hơn một tháng Chế Linh chia sẻ hình ảnh ông đi biển ở tuổi 83. Rất nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ và trầm trồ khi thấy Chế Linh dù đã ở tuổi 83 nhưng vẫn vô cùng khỏe mạnh, phong độ.

Danh ca Chế Linh vẫn phong độ trong chuyến đi biển cách đây không lâu. Ảnh: FBNV.

Nam danh ca ăn mặc trẻ trung, thanh niên tính và đi lại nhẹ nhàng, khỏe khoắn. Ông đi khắp bãi biển, từ khu nọ sang khu kia mà không mệt, cho thấy sức khỏe rất tốt.

Ông nói: "Tôi luôn tự nhắc nhở mình rằng còn quý vị khán giả, còn tình thương yêu của mọi người dành cho tôi thì tôi sẽ luôn cống hiến. Tôi phải tìm cho mình những giây phút thoải mái nhất vì cuộc đời có vui vẻ thì mới có sức khỏe.

Tôi luôn luôn nghĩ tới sự trau chuốt từ giọng ca tới giữ gìn sức khỏe để gặp lại khán giả, để khán giả không thất vọng về tôi, người mà khán giả đã dành nhiều tình cảm, thương yêu".

Danh ca Chế Linh hiện sống cùng vợ ở Canada. Ảnh: FBNV.

Danh ca Chế Linh hiện đang sống cùng vợ thứ 4 là bà Vương Nga rất bình an ở Canada. Hàng ngày, ông vẫn giữ thói quen luyện giọng mỗi ngày.

Chế Linh từng được xếp vào hàng "tứ trụ nhạc vàng", cùng với Duy Khánh, Nhật Trường, Hùng Cường. Tuy nhiên, trong "tứ trụ" đó, chỉ có duy nhất Chế Linh còn đi hát bền bỉ tới tận bây giờ và vẫn được đông đảo công chúng ngưỡng mộ.

Dù đã ngoài 80 tuổi nhưng các đêm diễn của Chế Linh vẫn luôn đông khán giả, tiếng hát của ông vẫn còn rất sung mãn. Với cách hát đặc trưng của mình Chế Linh chính là ''tượng đài" để nhiều ca sĩ đi sau ảnh hưởng cách hát…