Võ Hạ Trâm: 'Âm nhạc yêu nước phải chân thành, tránh sáo rỗng'

Ba tháng trước, khi đứng trên sân khấu đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, Võ Hạ Trâm diện áo dài, cất giọng trong ca khúc về Tổ quốc. Khoảnh khắc ấy trở thành dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp gần hai thập kỷ ca hát của cô. Với ca sĩ, đó không chỉ là một màn trình diễn mà còn là sự khẳng định về con đường nghệ thuật cô kiên trì theo đuổi: dòng nhạc truyền thống - cách mạng.

Võ Hạ Trâm biểu diễn trong chương trình đại lễ.

Sự kiện trọng đại hồi tháng 4 đã thôi thúc cô ra mắt MV Nguyện là người Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay.

"Sau gần 20 năm gắn bó với dòng nhạc truyền thống, tôi mới cảm nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ như thế từ khán giả. Đó là động lực để tôi thực hiện MV, như một cách lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước đến công chúng, đặc biệt là giới trẻ", ca sĩ nói.

Võ Hạ Trâm cảm nhận ca khúc Nguyện là người Việt Nam giống như một dải lụa trải dài từ quá khứ đến tương lai. Bài hát khởi nguồn bằng lời ru của mẹ - hình ảnh quen thuộc trong đời sống người Việt - gắn liền với công ơn cha ông dựng nước, giữ nước. Lời ru ấy nuôi dưỡng con khôn lớn, thấm đẫm tình yêu nước và ý chí đấu tranh.

Ca sĩ đặc biệt ấn tượng với câu hát: "Mẹ thương con, thương nước, thương mình". Chỉ vài từ ngắn gọn nhưng khắc họa đầy đủ hình ảnh người mẹ Việt Nam anh hùng, bao dung và hy sinh vì nghĩa lớn. Từ người mẹ đến chiến sĩ, tất cả đều chung một tinh thần bất khuất, khẳng định niềm tự hào được làm người Việt Nam.

Một câu hát khác - "Sử sách không thể phôi phai nhưng chúng ta hướng về tương lai" - nhấn mạnh thông điệp: trân trọng lịch sử đồng thời khẳng định khát vọng vươn lên của dân tộc hôm nay. Theo Võ Hạ Trâm, đây là sự kết nối giữa ký ức và hiện tại, giữa những mất mát đã qua và niềm tin vào tương lai.

Khi bắt tay vào ghi hình MV, Võ Hạ Trâm xem đây không chỉ là công việc nghệ thuật, mà là hành trình cảm xúc. Ở những câu hát mở đầu, cô hóa thân thành người mẹ Việt Nam anh hùng, dùng lời ru nuôi dưỡng con khôn lớn. Đến phần cao trào, cô chuyển sang tâm thế của thế hệ hôm nay, quyết tâm gác lại đau thương để hướng tới tương lai.

"Sự chuyển đổi ấy giúp tôi truyền tải trọn vẹn tinh thần ca khúc - từ cội nguồn yêu thương đến khát vọng vươn lên", cô nói.

Tạo hình của Võ Hạ Trâm trong MV.

Một trong những trải nghiệm khiến cô xúc động là khoảnh khắc khoác lên chiếc áo dài dân tộc của nhà thiết kế Trung Đinh. Bộ trang phục được vẽ tay bản đồ Việt Nam, hình chim bồ câu, đính kết thủ công cùng những dải lụa bay trong gió.

"Khi mặc áo dài, tôi không chỉ là một ca sĩ biểu diễn, mà như đang mang dáng hình đất nước trên vai", Võ Hạ Trâm bày tỏ.

Trong hậu trường, chồng và con gái nhỏ của chị cũng có mặt để động viên. Hình ảnh gia đình đồng hành trong một sản phẩm giàu ý nghĩa càng tiếp thêm cho chị cảm xúc gắn kết: từ mái ấm riêng đến mái nhà chung là Tổ quốc.

Khi được hỏi "âm nhạc yêu nước cần được thể hiện thế nào để chạm đến khán giả trẻ", Võ Hạ Trâm cho rằng phải tránh sự sáo rỗng, khoa trương. Cô tin điều khiến Nguyện là người Việt Nam trở nên gần gũi chính là những ca từ mộc mạc mà nhạc sĩ Đoàn Minh Quân đưa vào: "Hòa bình đẹp lắm", "Nếu có kiếp sau tôi vẫn nguyện là người Việt Nam".

Theo cô, chính sự giản dị ấy mới dễ dàng chạm đến trái tim khán giả trẻ, giúp họ cảm nhận tình yêu nước không phải khái niệm xa vời mà hiện hữu trong từng cảm xúc đời thường. Để tiếp cận công chúng trẻ, âm nhạc truyền thống cần sự hòa quyện với yếu tố hiện đại. Trong ca khúc, phần phối khí kết hợp giữa dàn nhạc dây, hợp xướng trang nghiêm với nhạc điện tử, tạo nên sự cân bằng giữa truyền thống và đương đại. Đây là cách để di sản âm nhạc không bị "bảo tàng hóa", mà luôn sống động, đồng hành cùng thời đại.

Gần 20 năm ca hát, Võ Hạ Trâm trải qua nhiều khoảnh khắc khó quên. Cô vẫn nhớ rõ giây phút nghẹn ngào trong đại lễ 30/4 vừa qua, khi đứng giữa không gian rộng lớn, trước hàng ngàn khán giả và cựu chiến binh. Hay như ở concert "Tổ quốc trong tim", lúc 50.000 khán giả cùng hòa giọng trong bài "Mẹ yêu con", chị đã bật khóc vì xúc động.

"Những khoảnh khắc ấy nhắc tôi rằng âm nhạc yêu nước là sợi dây kết nối nghệ sĩ và công chúng, kết nối quá khứ và hiện tại. Thành tựu không nằm ở giải thưởng hay doanh thu, mà ở sự đồng cảm, hòa nhịp con tim cùng khán giả", chị nói.

Con đường nghệ thuật của cô không ít gian nan. Trong nhiều năm, dòng nhạc truyền thống - cách mạng không phải là lựa chọn thịnh hành. Nhưng Võ Hạ Trâm vẫn kiên định, bởi cô tin vào giá trị bền vững của những giai điệu gắn với lịch sử, văn hóa dân tộc.

Ca sĩ quan niệm nghệ sĩ không chỉ biểu diễn để giải trí mà còn là cầu nối cảm xúc, thổi bùng ngọn lửa yêu nước và sự đồng lòng dân tộc. "Âm nhạc yêu nước không chỉ là nghệ thuật, mà còn là sứ mệnh. Nó thôi thúc mỗi người sống xứng đáng với hai tiếng Việt Nam", cô nói.

Võ Hạ Trâm hát trên sân khấu.

Sau MV lần này, Võ Hạ Trâm ấp ủ nhiều dự án mới về văn hóa, lịch sử và giá trị tinh thần Việt Nam. Song song, cô cũng muốn thực hiện những sản phẩm ca ngợi tình yêu con người. Theo cô, chỉ khi mỗi cá nhân biết yêu thương và trân trọng lẫn nhau, thì mới có thể lan tỏa tình yêu rộng lớn đến quê hương, đất nước.

Trước thềm kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, Nguyện là người Việt Nam được Võ Hạ Trâm xem như món quà đặc biệt dành tặng khán giả.

Suốt một tháng qua, cô liên tục có mặt trong các chương trình nghệ thuật trên khắp cả nước, vừa thể hiện những ca khúc đi cùng năm tháng, vừa giới thiệu sáng tác mới.

"Được đồng hành cùng nhân dân trong dịp trọng đại này là niềm tự hào lớn, chắc chắn sẽ là cột mốc khó quên trong sự nghiệp của tôi", cô nói.

Ca sĩ mong công chúng trong nước, đặc biệt giới trẻ, luôn giữ trong tim niềm tự hào dân tộc. Với đồng bào xa quê, cô hy vọng âm nhạc trở thành nhịp cầu gợi nhớ nguồn cội, để dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi người Việt vẫn chung nhịp đập yêu nước.