Ngày 24/11, ca sĩ Đan Trường gây tranh cãi khi kêu gọi quyên góp từ thiện.

Với mong muốn động viên người dân miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, anh và con trai đóng góp 100 triệu đồng cũng như vận động cộng đồng chung tay quyên góp tiền.

Nam ca sĩ vấp phải phản ứng của khán giả, bị cho là có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật khi kêu gọi quyên góp bằng tài khoản cá nhân "PHẠM ĐAN TRƯỜNG".

Căn cứ khoản 2 Điều 17 Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, cá nhân phải mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại theo từng cuộc vận động để tiếp nhận, quản lý toàn bộ tiền đóng góp tự nguyện, bố trí địa điểm phù hợp để tiếp nhận, quản lý, bảo quản hiện vật đóng góp tự nguyện trong thời gian tiếp nhận; có biên nhận các khoản đóng góp tự nguyện bằng tiền mặt, hiện vật tiếp nhận được khi tổ chức, cá nhân đóng góp yêu cầu.

Cá nhân không được tiếp nhận thêm các khoản đóng góp tự nguyện sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận đã cam kết và có trách nhiệm thông báo đến nơi mở tài khoản về việc dừng tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện.

Theo ghi nhận của phóng viên, ca sĩ Đan Trường từng nhiều lần kêu gọi quyên góp từ thiện bằng tài khoản này.

Ca sĩ Đan Trường. Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng kêu gọi, nhiều người dùng mạng khuyên Đan Trường nên kêu gọi quyên góp vào tài khoản của của cơ quan Nhà nước như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay vì tài khoản cá nhân.

Trước một bình luận khuyên can, Đan Trường đối đáp: "Không em à, đây là các fan ruột và bạn bè cũng như khán giả ở phương xa cùng nhau đóng góp, có bao nhiêu góp bấy nhiêu. Em hãy cùng anh chung tay làm việc có ích và thiết thực nhé, lo nghĩ nhiều quá rồi không làm gì hết".

Khi người này tiếp tục chất vấn, anh phản hồi: "Nếu em có đóng góp thì hãy có ý kiến, rất nhiều người đang đóng góp cùng anh họ không nói câu gì hết. Em có tấm lòng thì anh thay mặt người dân cám ơn em. Còn nếu em có thời gian rảnh thì ra miền Trung làm thiện nguyện cùng với mọi người em nhé. Mọi người đang rất cần đó".

Cách ca sĩ Đan Trường kêu gọi quyên góp từ thiện bằng tài khoản cá nhân và đối đáp ý kiến phản biện đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Khi phóng viên VietNamNet liên hệ đặt vấn đề, ông bầu Hoàng Tuấn - quản lý ca sĩ Đan Trường - nói tài khoản "PHẠM ĐAN TRƯỜNG" được nam ca sĩ ủy quyền cho ông quản lý thu nhập từ hoạt động biểu diễn, không có mục đích chi tiêu cá nhân.

Theo ông, các hoạt động từ thiện xưa nay của ca sĩ Đan Trường và công ty đều sử dụng tài khoản này. Ngoài ra, đây là hoạt động kêu gọi quy mô nhỏ trên trang cá nhân, chủ yếu xoay quanh người hâm mộ Đan Trường trong thời gian ngắn (23 và 24/11) nên không cần mở tài khoản mới.

Để minh bạch hoạt động từ thiện, ông Tuấn sẽ tiến hành sao kê sau khi đợt kêu gọi kết thúc vào tối nay, 24/11.

Phóng viên đặt câu hỏi về hành vi của ca sĩ Đan Trường có dấu hiệu vi phạm quy định tại Nghị định 93/2021/NĐ-CP, ông Tuấn nói khi Đan Trường trở về từ Mỹ sẽ ra ngân hàng mở tài khoản riêng cho hoạt động thiện nguyện ngay.

"Đan Trường chủ yếu ngại ra ngân hàng, chỗ đông người. Tuy nhiên, khi pháp luật đã có quy định như vậy, chúng tôi sẽ nghiên cứu và làm theo", ông cho biết.