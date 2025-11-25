Nhiều nghệ sĩ suy sụp

Vụ việc khiến nhiều nghệ sĩ Nhật Bản suy sụp

Trong lúc đang kiểm tra âm thanh cho buổi diễn được mong chờ tại Bắc Kinh, huyền thoại jazz Nhật Bản Yoshio Suzuki và ban nhạc bất ngờ bị lực lượng an ninh mặc thường phục yêu cầu ngừng biểu diễn. Theo ban tổ chức, đây là một phần trong lệnh đình chỉ toàn diện của cơ quan chức năng Trung Quốc đối với các buổi hòa nhạc có nghệ sĩ Nhật ở nước này.

Buổi biểu diễn của Yoshio Suzuki bị hủy. Ảnh: Reuters.

“Chưa đầy một phút sau, chủ sân khấu tới nói với tôi rằng cảnh sát thông báo tất cả concert có người Nhật đều bị hủy, không bàn thêm”, Christian Petersen-Clausen, nhà tổ chức sự kiện người Na Uy đang làm việc tại Trung Quốc cho biết. Suzuki, nghệ sĩ bass 80 tuổi, cùng ban nhạc đã phải trải qua quá trình xét duyệt visa kéo dài nhiều tháng suy sụp khi hay tin.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh rạn nứt ngoại giao giữa Bắc Kinh và Tokyo ngày càng sâu sắc, bắt nguồn từ phát ngôn gần đây của tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan.

Ngay sau đó, Trung Quốc liên tục áp dụng các biện pháp trả đũa, từ kinh tế sang văn hóa: kêu gọi người dân hạn chế du lịch Nhật Bản, cấm nhập khẩu hải sản Nhật, và hiện mở rộng sang lĩnh vực giải trí, hãng tin Reuters cho hay.

Loạt concert bị hủy

Theo nguồn tin từ các nhà tổ chức sự kiện, chính quyền đã yêu cầu các địa điểm tại Trung Quốc hủy toàn bộ buổi diễn của nghệ sĩ Nhật trong năm 2025, đồng thời dừng nộp hồ sơ xin cấp phép cho các show diễn năm 2026. Các công ty tổ chức cũng bị cấm gửi thông điệp quảng bá liên quan đến ca sĩ, nghệ sĩ Nhật Bản.

Nhiều chương trình đã bị ảnh hưởng ngay lập tức. Tại Bắc Kinh, fan của ca sĩ KOKIA tập trung trước cửa rạp nhưng được thông báo buổi diễn bị hủy. Video lan truyền trên mạng cho thấy khán giả thất vọng hô vang: “Trả tiền lại cho chúng tôi”. Trong khi đó, tour diễn của rapper KID FRESINO tại Trung Quốc bị hoãn vô thời hạn.

Khoảng 10 buổi diễn của nghệ sĩ Nhật Bản tại nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc đã bị hủy đột ngột. Ảnh: Reuters.

Giới phân tích nhận định Trung Quốc có tiền lệ áp dụng các biện pháp tẩy chay văn hóa như một dạng gây sức ép kinh tế trong tranh chấp ngoại giao.

Từ năm 2016, sau căng thẳng THAAD với Hàn Quốc, hầu như không có concert Kpop lớn nào diễn ra tại Trung Quốc. Phim Hàn cũng vắng bóng trên các nền tảng trực tuyến. Những năm gần đây có nhiều tin đồn Trung Quốc “mở cửa” trở lại với làn sóng Hàn lưu, song mọi chuyện vẫn không có nhiều tiến triển mới.

Petersen-Clausen cảnh báo việc hủy show kéo dài sẽ tác động tiêu cực đến lĩnh vực dịch vụ vốn đang gặp khó khăn. “Việc này tạo hiệu ứng dây chuyền. Khán giả hủy chuyến bay, khách sạn, đội ngũ nhân sự Trung Quốc mất việc làm”, ông nói.

Ông cho rằng concert là điểm tựa tinh thần quan trọng với giới trẻ trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng. “Thỉnh thoảng có làn sóng bài Nhật trên mạng, nhưng chưa từng xảy ra tại các concert. Tôi chưa bao giờ nghe ai đem chính trị vào những khoảnh khắc như vậy”, ông chia sẻ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận về loạt hủy bỏ này.

Về phía Nhật Bản đã có phản ứng với vụ việc, mới nhất là trường hợp hơn 90.000 chữ ký yêu cầu ca sĩ người Trung Quốc - Ning Ning (Ninh Nghệ Trác) thuộc nhóm nhạc Kpop aespa phải hủy bỏ biểu diễn ở đài truyền hình Nhật Bản.