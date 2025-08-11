Xúc động khoảnh khắc 68 chiến sĩ quân đội đi giữa tiếng hò reo của 50.000 người

Chương trình Tổ quốc trong tim diễn ra từ 20h tối 10/8 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Hàng chục nghìn người có mặt trong đêm diễn, hòa vào những giai điệu của lòng yêu nước. Khán giả chủ yếu là người trẻ. Bầu không khí nóng lên ngay từ bài hát đầu tiên.

Ngay đầu chương trình, khoảng 50.000 khán giả phủ kín sân vận động quốc gia Mỹ Đình, hòa giọng với dàn hợp xướng 80 người cất cao bài Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao. Đây là một trong những khoảnh khắc được khán giả mong chờ nhất đêm nhạc.

Liên khúc Mười chín tháng tám - Đoàn vệ quốc quân - Đường chúng ta đi được phối lại trẻ trung và hào hùng, do NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Tùng Dương và Võ Hạ Trâm thể hiện. Giọng hát uy lực của ba nghệ sĩ truyền cho khán giả khí thế hào hùng.

Chương trình phát vé miễn phí, chỉ in tên khu vực, không in số ghế. Do khán giả quá đông, nhiều người xếp hàng chờ lâu và vào sân sau khi concert đã bắt đầu.

Ca sĩ Đông Hùng trong ca khúc Lên đàng, Đường lên phía trước và Hò kéo pháo.

Hoạt cảnh bộ đội ta kéo pháo vào trận địa giữa ca khúc Hò kéo pháo.

Tổ quốc trong tim kéo dài với ba chương: Dáng hình đất nước, Giai điệu tự hào và Tổ quốc trong tim. Thành công của đêm nhạc là những ca khúc cách mạng được phối mới nhưng vẫn giữ đúng tinh thần, được khán giả trẻ ủng hộ. Mỗi khi nghệ sĩ và những vận động viên thể thao tiêu biểu xuất hiện, tràng pháo tay và tiếng hò reo vang dội khắp sân vận động. Khi máy quay lia đến những cựu chiến binh trên khán đài, các bạn trẻ cũng vỗ tay rần rần như một cách thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh trình diễn ở chương 3.

Tổ quốc trong tim còn là bức chân dung của những người Việt trẻ của thời bình và kỷ nguyên vươn mình. Ý tưởng này được thể hiện qua những ca khúc như Quê hương Việt Nam, Xinh tươi Việt Nam, Người Việt Nam, Tôi yêu Việt Nam, Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, Một vòng Việt Nam...

NSND Thu Huyền và ca sĩ Thanh Duy trong ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam. Trước chương trình, NSND Thu Huyền nói chị không nhận cát-xê để ủng hộ tinh thần ê-kíp.

Tùng Dương ghi dấu ấn ở đêm nhạc với nhiều ca khúc được khán giả hát theo, đặc biệt là Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Ca sĩ Hà Lê đem đến màu sắc riêng. Anh thể hiện ca khúc Huế - Sài Gòn - Hà Nội với tinh thần tươi vui.

Nhóm Oplus xuất hiện cùng các vận động viên tiêu biểu của thể thao nước nhà như Ánh Viên, Quang Hải.

Điểm nhấn của concert Tổ quốc trong tim là sự xuất hiện của 68 quân nhân thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1. Họ là những người từng đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga) nhân kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Các chiến sĩ đi giữa tiếng cổ vũ không ngớt của khán giả.

Khoảnh khắc thiêng liêng, hào hùng ở concert quốc gia khi lá cờ Tổ quốc được giương cao. Phía dưới khán đài sân Mỹ Đình, khán giả cũng kéo căng một lá đại kỳ để thể hiện lòng yêu nước.

Chương trình để lại dấu ấn xứng đáng với tên gọi concert quốc gia. Cuối chương trình, MC truyền đi thông điệp: "Tổ quốc chẳng ở đâu xa Tổ quốc nằm ở tim ta - muôn người".

Đêm nhạc khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 8 phút tại khu vực đường đua F1 (phường Từ Liêm, Hà Nội). 300 quả pháo tầm cao và 60 giàn pháo tầm thấp được bắn trên nền nhạc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.