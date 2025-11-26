Vợ Đức Tiến nộp đơn kháng cáo

Trong đơn, Bình Phương cho rằng bản án sơ thẩm đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cô đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại, công nhận quyền cô sở hữu 50% giá trị nhà đất tại Thủ Đức, TP HCM và thửa đất tại Tây Ninh.

Vợ cố diễn viên Đức Tiến cũng không đồng ý việc mẹ chồng, Ngọc Ánh, 65 tuổi, được hưởng 10% giá trị căn nhà ở Thủ Đức. Cô cho rằng bà Ánh "không có đóng góp tài chính" vào việc hình thành khối tài sản này.

Theo cô, căn cứ vào Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, quy định tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng, trừ khi chứng minh được đó là tài sản riêng.

Bình Phương cũng phản đối việc HĐXX sơ thẩm xác định bà Ánh "có công quản lý, tôn tạo tài sản" để được hưởng một phần tài sản. Luật sư của cô khẳng định "việc bà Ánh trông coi nhà chỉ là thỏa thuận tạm thời giữa các bên, không có cơ sở để xác định hoạt động đó làm tăng giá trị tài sản".

Ngoài ra, Bình Phương đề nghị tòa án xác định di sản của Đức Tiến là phần tài sản còn lại sau khi trừ đi các chi phí chữa bệnh và mai táng cho anh tại Mỹ.

Hoa hậu Bình Phương.

Trước đó, mẹ ruột Đức Tiến đã nộp đơn kháng cáo hôm 7/11, bày tỏ quan điểm không đồng ý giao căn nhà tại Thủ Đức cho con dâu, đề nghị tòa phúc thẩm xem xét cho bà quyền sở hữu. Bà cho biết bản thân lớn tuổi, không có thu nhập, sẽ gặp khó khăn về chỗ ở nếu ngôi nhà thuộc về nguyên đơn - hoa hậu Bình Phương, vợ Đức Tiến.

Bà Ánh cũng cho rằng tòa sơ thẩm chưa xem xét đầy đủ chứng cứ và có sai sót trong việc áp dụng pháp luật, dẫn đến phán quyết thiếu khách quan, ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp của mình. Bà đề nghị tòa phúc thẩm sửa bản án theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố.

Quá trình giải quyết vụ kiện và tại tòa sơ thẩm, bà Ánh đề nghị HĐXX không công nhận di chúc của Đức Tiến lập tại Mỹ, có nội dung để lại toàn bộ tài sản cho vợ, là hợp pháp tại Việt Nam. Bà cho rằng căn nhà ở Thủ Đức là tài sản chung giữa bà và con trai nên đề nghị chia đôi, đồng thời xin nhận hiện vật là căn nhà. Với thửa đất ở Tây Ninh, bà xác định đây là tài sản riêng của Đức Tiến và đề nghị chia đều theo quy định pháp luật cho bà, con dâu và cháu nội.

Hồi tháng 5/2024, diễn viên - MC Đức Tiến qua đời ở tuổi 44 do nhồi máu cơ tim tại một bệnh viện ở California, Mỹ. Sau đó, vợ anh, hoa hậu Bình Phương, xuất trình di chúc thể hiện cố nghệ sĩ để lại toàn bộ tài sản cho mình. Mẹ anh, bà Nguyễn Ngọc Ánh, cho rằng di chúc không hợp pháp, dẫn đến tranh chấp giữa hai bên. Tháng 3, Bình Phương nộp đơn khởi kiện yêu cầu chia di sản. Ngày 28/10, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, xác định di chúc lập tại Mỹ hợp pháp và đã được hợp pháp hóa lãnh sự. Di sản của Đức Tiến gồm nhà đất tại Thủ Đức, trị giá 6,2 tỷ đồng và một thửa đất ở Tây Ninh, trị giá khoảng một tỷ đồng. Tòa bác quan điểm của Bình Phương cho rằng toàn bộ tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân, do căn nhà được mua trước khi kết hôn và thửa đất đã thanh toán 70% giá trị trước thời điểm đăng ký kết hôn. Với tư cách giám hộ hợp pháp của con gái, Bình Phương được hưởng và quản lý hơn 70% tổng giá trị di sản, đồng thời nhận phần hiện vật và hoàn trả tiền tương ứng cho bà Ánh. Phía bị đơn, bà Ánh, cho rằng căn nhà là tài sản chung giữa mình và con trai nhưng không cung cấp được chứng cứ chứng minh sự đóng góp. HĐXX tuyên bà Ánh và cháu nội được hưởng hai phần ba suất thừa kế không phụ thuộc di chúc, tương đương hơn 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra, do bà Ánh trực tiếp trông coi và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với căn nhà sau khi Đức Tiến sang Mỹ, tòa cho bà hưởng thêm 10% giá trị căn nhà, tổng cộng hơn 2 tỷ đồng.