Vợ đệ đơn ly hôn tài tử Shia LaBeouf

Theo TMZ, Mia Goth trích dẫn lý do chấm dứt hôn nhân là vì "những khác biệt không thể hòa giải". Cô ghi ngày ly thân là 28/7/2025.

Mia Goth và Shia LaBeouf. Ảnh: FilmMagic

Nữ diễn viên The Odyssey đang yêu cầu được toàn quyền nuôi con gái Isabel, 4 tuổi. Cô đồng thời đề nghị tòa không xem xét việc cấp dưỡng cho vợ/ chồng sau khi ly hôn.

Mia Goth và Shia LaBeouf kết hôn vào tháng 10/2016, sau khi nảy sinh tình cảm trên phim trường Nymphomaniac: Vol. II (Người đàn bà cuồng dâm 2) năm 2012. Cặp sao chào đón con gái Isabel năm 2022. Tuy nhiên trong 10 năm, hôn nhân của họ trải qua nhiều sóng gió. Hai người chia tay năm 2018 và tái hợp vào khoảng năm 2020.

Shia LaBeouf vướng nhiều rắc rối trong những tháng gần đây sau khi Mia Goth quyết định ly thân. Tài tử 40 tuổi từng bị bắt vì ẩu đả trong tình trạng say xỉn ở New Orleans hồi tháng 2 và đang chịu án 6 tháng tù treo cùng hai năm quản chế.

Shia LaBeouf rời trại giam ở New Orleans vào ngày 17/2 năm nay. Ảnh: Daily Mail

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Channel 5 With Andrew Callaghan hồi tháng 3, LaBeouf chia sẻ về hôn nhân rạn vỡ: "Chúng tôi vô cùng bất hạnh. Tôi đã mắc rất nhiều sai lầm từ sớm, trước khi chúng tôi cố gắng có con. Tôi đã phản bội lòng tin theo một cách rất nghiêm trọng", anh nói.

Nam diễn viên cho biết những vấn đề giữa hai người "không thể" hàn gắn, nhưng anh vẫn dành tình yêu và sự tôn trọng cho Goth. "Chúng tôi hiện ở trạng thái tốt và đang cố gắng tìm cách cùng nuôi dạy con. Dù xảy ra nhiều chuyện, cô ấy vẫn dành cho tôi sự bao dung", LaBeouf bày tỏ.

Thời gian qua, Shia LaBeouf cũng bị ca sĩ FKA twigs kiện tội lạm dụng tình dục và bạo hành khi họ hẹn hò khoảng chín tháng vào năm 2018. Cuộc chiến pháp lý kéo dài từ năm 2020 và chỉ vừa kết thúc vào ngày 5/10 sau khi cả hai đạt được thỏa thuận riêng.

Shia LaBeouf từng nổi tiếng với loạt phim Transformers, đóng cùng Megan Fox. Ảnh: Paramount Pictures

Shia LaBeouf sinh năm 1986 tại Los Angeles, nổi tiếng từ vai Louis Stevens trong series Disney Even Stevens (2000-2003), sau đó trở thành ngôi sao Hollywood với loạt phim Transformers (2007-2011). Anh tiếp tục ghi dấu qua Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, Fury, American Honey, Honey Boy và The Peanut Butter Falcon. Những năm gần đây, LaBeouf chủ yếu đóng các phim độc lập và đảm nhận những vai diễn giàu chiều sâu tâm lý.

Về đời tư, LaBeouf từng hẹn hò Megan Fox, Carey Mulligan và FKA twigs, stylist gốc Việt Karolyn Pho trước khi kết hôn với Mia Goth.