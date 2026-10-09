Ảnh sao 9/10: Đàm Vĩnh Hưng đưa con trai đi cùng khi sang Mỹ diễn

Đàm Vĩnh Hưng đưa con trai - Polo Huỳnh sang Mỹ khi anh lưu diễn một tuần tại đây. Ca sĩ cho biết sẽ có các đêm diễn tại Sacramento và Philadelphia, đồng thời cảm ơn khán giả ủng hộ, giúp các chương trình bán hết vé.

Hồng Đào chia sẻ khoảnh khắc tại Mỹ khi được người em Hoài Tâm tặng một chùm mận đỏ.

Nữ diễn viên trêu màu sắc của món quà vẫn không nổi bật bằng đôi giày đỏ của bạn. Hoài Tâm đáp lại, cho rằng chùm mận cũng chưa "hồng" bằng chiếc quần nghệ sĩ đang mặc. Màn đối đáp về màu sắc khiến cả hai bật cười.

Ninh Dương Lan Ngọc đăng ảnh hậu trường ghi hình Running Man. Cô hài hước nói đi làm nhưng 'không thiếu cái mền', cho thấy thói quen mang chăn theo trường quay.

Ca sĩ Dương Triệu Vũ đưa mẹ đi thăm bố trước ngày giỗ. Anh cho biết còn hai ngày nữa đến giỗ của bố.

Bằng Kiều dự đám cưới của con một người bạn. Ca sĩ đùa rằng con cái của bạn bè lần lượt lập gia đình, trong khi nhóm phụ huynh vẫn "nhơn nhơn".

Dương Hoàng Yến đăng ảnh đi ăn tối tại TP HCM trong ngày mưa.

Mỹ Tâm chia sẻ quá trình chuẩn bị mua vé concert See The Light. Cô cho biết sẽ đăng bài vào 11h mỗi ngày, đúng thời điểm mở bán, để khán giả làm quen.

Ca sĩ còn đăng ảnh lên công ty, tính cách mua vé và hài hước lo nếu không nhanh tay sẽ khó chọn được vị trí mong muốn.

Đại Nghĩa đăng hình ảnh sau buổi diễn khuya, cảm ơn khán giả vì những món quà và tình cảm dành cho anh.

Ưng Hoàng Phúc và vợ Kim Cương đi dạo, ngắm biển vào buổi sáng. Ca sĩ cho biết anh tranh thủ thư giãn, tận hưởng không khí biển.