MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên nói chuyện sinh con với chồng mới tái hợp ở tuổi 61

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đến thăm ca sĩ Ngọc Nữ

Sau nhiều năm ly hôn, nữ MC được cho là đã trở lại bên chồng cũ, tuy nhiên cả hai chưa tổ chức đám cưới.

Là những người em thân thiết, vợ chồng Ngọc Ngữ - Châu Ngọc Hà dành cho MC Kỳ Duyên và chồng sự tiếp đón chu đáo. Ngay khi hai người đáp xuống sân bay ở Houston, Châu Ngọc Hà trực tiếp lái xe đến đón, sau đó đưa vợ chồng nữ MC đi ăn uống, nghỉ ngơi.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và chồng có chuyến thăm vợ chồng ca sĩ Ngọc Ngữ - Châu Ngọc Hà tại Mỹ. Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, Châu Ngọc Hà tiếp tục đưa khách về trang trại gà rộng lớn của gia đình ở ngoại ô Houston. Tại đây, vợ chồng Ngọc Ngữ có một căn biệt thự riêng để gia đình, bạn bè nghỉ dưỡng.

Ở tuổi 61, MC Kỳ Duyên vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Trong chuyến thăm, cô và chồng có nhiều khoảnh khắc tình cảm, gần gũi như một đôi vợ chồng son. Khi chồng muốn uống cà phê, nữ MC nhanh chóng vào bếp pha cho anh một ly espresso.

MC Kỳ Duyên cũng đặc biệt thích thú khi gặp con trai mới sinh của vợ chồng Ngọc Ngữ. Nữ MC liên tục bế ẵm em bé, thể hiện sự yêu mến và thích thú.

Chứng kiến khoảnh khắc này, Châu Ngọc Hà hài hước nhận xét: "Chị Kỳ Duyên ơi, nhìn anh chị y như đôi vợ chồng son mới cưới. Vợ đi pha cà phê cho chồng, còn chồng ẵm con cho vợ. Nhìn hạnh phúc ghê".

Đáp lại, MC Kỳ Duyên nói: "Nếu vợ chồng tôi mà sinh được đứa con như thế này thì tôi cũng rất mừng".

Câu nói của nữ MC nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi trước đó, cô và chồng đã có nhiều năm chia tay trước khi trở lại bên nhau. Việc Kỳ Duyên nhắc đến chuyện sinh con cũng khiến cuộc trò chuyện của hai cặp vợ chồng trở nên đáng chú ý.

Gần đây, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên thường xuyên xuất hiện tươi tắn, tình cảm cùng người chồng cũ thứ 2 của cô là MC Trịnh Hội. Cặp đôi đã từng chia tay cách đây nhiều năm sau 4 năm chung sống.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và chồng tại Mỹ. Ảnh: FBNV

Trong một cuộc trò chuyện gần đây MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên từng chia sẻ về chuyện sống chung: "Ở tuổi này, những người phụ nữ như tôi đã có thể tự nuôi mình, có công việc, tiền bạc, tự lo được cho cuộc sống của mình. Tôi thích đi du lịch là có thể nhảy lên máy bay để đi liền.

Vậy, điều gì để người đàn ông đến với mình có thể lay động con tim mình? Họ có thể cho mình cái gì để khiến mình rung động? Tôi thuộc kiểu phụ nữ độc lập nên ở tuổi này, tôi cần sự chăm sóc nhỏ nhặt hàng ngày để tôi cảm thấy mình được yêu.

Tôi không cần đàn ông phải mua cho tôi một chiếc xe hơi. Tôi cũng không cần người đàn ông phải mua cho tôi một chiếc xe thật đắt tiền vứt ở nhà rồi tối ngày đi làm, đi chơi với những người phụ nữ khác. Anh đi chơi chán chê, lấy lí do đi làm ăn kiếm tiền nuôi tôi rồi đi suốt ngày, về nhà vứt cho cho tôi chiếc xe hơi để tạ lỗi.

Tôi cần sự chăm sóc hàng ngày. Ví dụ, tôi đi show phải đi guốc cao nhiều, rộp hết chân. Về nhà, tôi cần một người đàn ông quan tâm, nằm trên giường làm một điều gì đó cho tôi. Hay, sáng ra có người pha cho tôi ly cà phê. Đó là cái tôi cần ở một người đàn ông.

Tôi nghĩ rằng, ở tuổi này rồi thì người đàn ông đến với mình phải là người mang cho mình hạnh phúc".

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1965, hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Chị từng theo học ngành luật tại Đại học Western State và tốt nghiệp loại danh dự. Tuy nhiên, với ngoại hình ưa nhìn, phong thái tự tin cùng khả năng hoạt ngôn thiên phú, Kỳ Duyên sớm bén duyên với nghề MC và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt dẫn chương trình nổi bật nhất trong cộng đồng người Việt hải ngoại.

Không chỉ gây ấn tượng trong vai trò MC, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên còn từng phát hành đĩa nhạc, hoạt động như một ca sĩ. Đối với khán giả trong nước, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên là biểu tượng của thế hệ MC hải ngoại thành danh, mang đậm phong cách trí tuệ và duyên dáng.