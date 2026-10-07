Đạo diễn '50 sắc thái' nói về khoảng cách 23 tuổi với chồng

Trong cuộc phỏng vấn với The Sunday Times mới đây, khi được hỏi liệu người bạn đời kém tuổi có giúp cô nhìn cuộc sống theo hướng trẻ trung hơn, đạo diễn nói cô không nghĩ vậy. Sam Taylor-Johnson tiết lộ Aaron chín chắn hơn tuổi đời nhờ đã có 30 năm gắn bó với nghề diễn xuất.

"Anh ấy có góc nhìn sâu sắc và đặc biệt về mọi thứ. Tôi cảm thấy anh ấy vững vàng hơn tôi rất nhiều. Đó là sự cân bằng tốt cho nguồn năng lượng thất thường và điên rồ của tôi", đạo diễn 50 sắc thái chia sẻ thêm.

Sam Taylor-Johnson và Aaron Taylor-Johnson. Ảnh: Instagram Aaron

Sam cũng đề cập về sự hòa hợp giữa hai người. Cô kể nếu mình bất chợt đề nghị nuôi một chú cún, Aaron sẽ ngay lập tức hưởng ứng và thực hiện. "Cả hai chúng tôi đều có sự ngẫu hứng như vậy", cô nói.

Sam dành nhiều lời khen cho chồng, gọi Aaron là người có "cơ thể, tâm trí và tâm hồn tuyệt đẹp". Cô cũng tiết lộ ông xã là người mẫu lý tưởng cho những bức ảnh cô thực hiện.

Aaron lần đầu lên sân khấu năm sáu tuổi và nghỉ học năm 15 tuổi để tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất. Năm 2008, anh đóng vai chính trong Nowhere Boy, bộ phim do Sam đạo diễn. Hai người nảy sinh tình cảm trong quá trình làm phim và bắt đầu hẹn hò sau khi tác phẩm hoàn tất. Khi đó, Aaron 18 tuổi, còn Sam 41 tuổi, đã ly hôn và có hai con.

Cặp nghệ sĩ đính hôn vào năm 2009 và kết hôn năm 2012. Họ có hai con gái, chào đời lần lượt vào năm 2010 và 2012.

Sam và Aaron tổ chức lễ trao lại lời thề nguyền năm 2022 nhân kỷ niệm 10 năm cưới. Ảnh: Instagram Aaron

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình This Cultural Life của BBC Radio 4 năm 2024, Sam từng nói về sự quan tâm của công chúng đối với mối quan hệ này. Theo cô, sự chú ý ban đầu rất lớn, bắt nguồn từ việc Aaron trẻ hơn cô nhiều tuổi. "Tôi nghĩ mọi người muốn tìm cách lý giải một chuyện tình mà họ không thể đặt vào bất kỳ khuôn mẫu nào", cô nói.

Sam cho biết cô chưa bao giờ do dự khi bắt đầu mối quan hệ với một người đàn ông trẻ hơn 23 tuổi. Theo đạo diễn, nếu từng hoài nghi hay đặt câu hỏi về chuyện tình này, cô không tin cả hai có thể đi đến hôm nay. Cô vốn sống theo bản năng, thường sẵn sàng dấn thân vào những điều khiến mình hứng thú mà không quá bận tâm đến kết quả.

"Đó chắc chắn là cách tiếp cận kiểu 'kệ đi, cứ làm thôi'. Và tôi thực sự tin rằng trái tim có thể vượt lên trên mọi thứ. Tình yêu chiến thắng tất cả", Sam chia sẻ với The Guardian.

Sam và Aaron đã gắn bó gần hai thập kỷ, có hai người con chung. Ảnh: PA Wire

Aaron Taylor-Johnson sinh năm 1990, là diễn viên nổi tiếng người Anh, từng đoạt giải Quả cầu vàng. Anh đóng phim từ nhỏ, sau này ghi dấu ấn với những bộ phim điện ảnh như Kick-Ass, Anna Karenina, Nocturnal Animals, Bullet Train và tham gia vũ trụ Marvel với vai Quicksilver trong Avengers: Age of Ultron.

Sam Taylor-Johnson sinh năm 1967, là đạo diễn, nghệ sĩ và nhiếp ảnh gia người Anh. Cô được biết đến qua phim Nowhere Boy (2009) và Fifty Shades of Grey (2015) cùng một số tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Ở giai đoạn tuổi 30, nữ đạo diễn từng chiến thắng ung thư đại tràng và ung thư vú. Trước khi gặp Sam, cô kết hôn với chủ phòng tranh Jay Jopling năm 1997 và chia tay năm 2008, có hai con chung.