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Ảnh sao 8/10: Ngân Khánh khoe vẻ gợi cảm với bikini nhỏ xíu

Sự kiện: Sao Việt Ca sĩ, diễn viên Ngân Khánh

Ngân Khánh hiếm hoi khoe vẻ gợi cảm; Hồng Đào hạnh phúc khi con gái về nhà mừng sinh nhật mẹ; vợ chồng Thanh Hằng tình tứ ở Singapore.

Ảnh sao 8/10: Ngân Khánh khoe vẻ gợi cảm với bikini nhỏ xíu - 1

Diễn viên Ngân Khánh hiếm hoi đăng ảnh diện bikini gợi cảm nhân dịp sinh nhật. "Thêm một tuổi nữa, không ước điều gì lớn lao. Chỉ mong mỗi ngày trôi qua đều có thể tươi cười như những khoảnh khắc này", cô viết.

Ảnh sao 8/10: Ngân Khánh khoe vẻ gợi cảm với bikini nhỏ xíu - 2

Hồng Đào hạnh phúc khi con gái về nhà nấu ăn mừng sinh nhật mẹ.

Ảnh sao 8/10: Ngân Khánh khoe vẻ gợi cảm với bikini nhỏ xíu - 3

Vợ chồng siêu mẫu Thanh Hằng - nhạc trưởng Trần Nhật Minh tình tứ ở Singapore.

Ảnh sao 8/10: Ngân Khánh khoe vẻ gợi cảm với bikini nhỏ xíu - 4

Á hậu Hoàng Oanh tự hào khi chinh phục được cung đường chạy ở Mù Cang Chải (Yên Bái).

Ảnh sao 8/10: Ngân Khánh khoe vẻ gợi cảm với bikini nhỏ xíu - 5

Lê Phương tự tin khoe mặt mộc bên cạnh Lương Thế Thành tại hậu trường tập luyện cho vở kịch 'Giáng hương'.

Ảnh sao 8/10: Ngân Khánh khoe vẻ gợi cảm với bikini nhỏ xíu - 6

Trần Vân Anh 'Bỗng dưng muốn khóc' tận hưởng những ngày thảnh thơi khi về Việt Nam nghỉ dưỡng.

Ảnh sao 8/10: Ngân Khánh khoe vẻ gợi cảm với bikini nhỏ xíu - 7

Diễn viên Thúy Diễm mong ngóng con gái sắp chào đời. Cô cho biết đã tăng gần 20 kg ở tháng cuối thai kỳ.

Ảnh sao 8/10: Ngân Khánh khoe vẻ gợi cảm với bikini nhỏ xíu - 8

Minh Thu và Tô Dũng - cặp đôi thật ngoài đời - hôn nhau đắm đuối trong phim 'Mùa hè năm ấy'.

Ảnh sao 8/10: Ngân Khánh khoe vẻ gợi cảm với bikini nhỏ xíu - 9

Tiết Cương phấn khích vì được gặp Hồng Đào khi sang Mỹ lưu diễn.

Ảnh sao 8/10: Ngân Khánh khoe vẻ gợi cảm với bikini nhỏ xíu - 10

MC Khánh Vy được khen ngày càng xinh đẹp.

Ảnh sao 8/10: Ngân Khánh khoe vẻ gợi cảm với bikini nhỏ xíu - 11

Quế Vân khoe đường cong hình chữ S với bikini khi du lịch biển.

Ngân Khánh hạnh phúc bên chồng doanh nhân
Ngân Khánh hạnh phúc bên chồng doanh nhân

Diễn viên Ngân Khánh và doanh nhân Đỗ Thiếu Quân tận hưởng cuộc sống vợ chồng son sau 9 năm kết hôn.

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Theo Nguyên An - Ảnh: FBNV ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/10/2026 23:50 PM (GMT+7)
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