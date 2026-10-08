Ảnh sao 8/10: Ngân Khánh khoe vẻ gợi cảm với bikini nhỏ xíu

Diễn viên Ngân Khánh hiếm hoi đăng ảnh diện bikini gợi cảm nhân dịp sinh nhật. "Thêm một tuổi nữa, không ước điều gì lớn lao. Chỉ mong mỗi ngày trôi qua đều có thể tươi cười như những khoảnh khắc này", cô viết.

Hồng Đào hạnh phúc khi con gái về nhà nấu ăn mừng sinh nhật mẹ.

Vợ chồng siêu mẫu Thanh Hằng - nhạc trưởng Trần Nhật Minh tình tứ ở Singapore.

Á hậu Hoàng Oanh tự hào khi chinh phục được cung đường chạy ở Mù Cang Chải (Yên Bái).

Lê Phương tự tin khoe mặt mộc bên cạnh Lương Thế Thành tại hậu trường tập luyện cho vở kịch 'Giáng hương'.

Trần Vân Anh 'Bỗng dưng muốn khóc' tận hưởng những ngày thảnh thơi khi về Việt Nam nghỉ dưỡng.

Diễn viên Thúy Diễm mong ngóng con gái sắp chào đời. Cô cho biết đã tăng gần 20 kg ở tháng cuối thai kỳ.

Minh Thu và Tô Dũng - cặp đôi thật ngoài đời - hôn nhau đắm đuối trong phim 'Mùa hè năm ấy'.

Tiết Cương phấn khích vì được gặp Hồng Đào khi sang Mỹ lưu diễn.

MC Khánh Vy được khen ngày càng xinh đẹp.

Quế Vân khoe đường cong hình chữ S với bikini khi du lịch biển.