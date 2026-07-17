'Gái 4 con' Megan Fox khoe vóc dáng gợi cảm

Trong loạt ảnh do nhiếp ảnh gia Amber Asaly thực hiện, Megan Fox hóa thân thành một "thiên thần gothic" và tạo hình mới của cô được nhiều người nhận xét vừa ma mị vừa cuốn hút. Ngôi sao Transformers diện bộ nội y sexy gồm áo ngực quây bằng vải lưới xuyên thấu và quần ren đồng điệu, khoác hờ lớp khăn choàng bằng voan.

Megan Fox chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh phong cách Gothic tối 16/7. Ảnh: Instagram/ Megan Fox

Cô viết trong phần chú thích: "Đàn ông luôn muốn người ta tin rằng sự bất tuân là tội lỗi của Eva, trong khi đó lại chính là đức tính đáng quý nhất của cô ấy".

Bộ ảnh thu hút gần hai triệu lượt Like cùng hàng chục nghìn bình luận chỉ sau 6 giờ đăng tải. Nhiều người khen vóc dáng "hoàn hảo như tạc" của Megan Fox dù cô đã ở tuổi tứ tuần và là mẹ của bốn người con.

Megan Fox gây ấn tượng với vẻ đẹp ma mị. Ảnh: Instagram/ Megan Fox

Kể từ khi trở lại Instagram vào tháng 3 sau thời gian dài đóng tài khoản, Megan Fox liên tục thu hút chú ý với những bộ ảnh gợi cảm. Nhiều bộ ảnh lấy cảm hứng từ hình tượng "Siren" (mỹ nhân mê hoặc trong thần thoại Hy Lạp), với nhiều kiểu nội y màu đen khác nhau.

Phong cách táo bạo của Megan Fox không dừng lại ở đó. Cô xuất hiện tại tiệc hậu Oscar 2026 do Beyoncé và Jay-Z tổ chức trong bộ váy ngắn lấy cảm hứng từ đồ ngủ, tôn vòng một.

Megan Fox đến tiệc hậu Oscar 2026. Ảnh: Backgrid

Megan Fox sinh con thứ tư vào tháng 3 năm ngoái, giữ cuộc sống kín tiếng nhiều tháng qua. Bé gái Saga Blade là con chung của cô với bạn trai cũ, ca sĩ Machine Gun Kelly. Mỹ nhân sinh năm 1986 còn có ba con trai với chồng cũ, tài tử Brian Austin Green, gồm: Noah (13 tuổi), Bodhi (11 tuổi) và Journey (9 tuổi).

Megan Fox là diễn viên Mỹ nổi tiếng từ loạt phim Transformers. Cô còn ghi dấu ấn với các tác phẩm như Jennifer's Body, Teenage Mutant Ninja Turtles, Till Death, Expend4bles và Subservience. Megan Fox được xem là một trong những biểu tượng gợi cảm của Hollywood cuối thập niên 2000. Từ sau khi sinh con thứ tư, cô vẫn chưa tái xuất màn ảnh.