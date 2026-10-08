Ảnh chưa công khai ở đám cưới Hoài Lâm
Hoài Lâm và Ngọc Trinh tổ chức đám cưới giản dị tại quê nhà Vĩnh Long. Chú rể dùng xe máy chở cô dâu về nhà trai, Đàm Vĩnh Hưng dự đám cưới và góp vui bằng 6 ca khúc, còn cô dâu thay bốn bộ váy trong khoảng 5 tiếng cử hành hôn lễ.
Đàm Vĩnh Hưng gửi lời chúc phúc vợ chồng trẻ trăm năm hạnh phúc, luôn yêu thương và đồng hành cùng nhau.
Cô giữ nguyên kiểu tóc và cách trang điểm, chuyển sang váy trễ vai, trong khi Hoài Lâm mặc blazer sáng màu cùng sơ mi trắng. Cuối buổi tiệc, cô dâu diện chiếc váy thứ ba có thiết kế cúp ngực, dáng ngắn.
Ảnh: Gia Minh Studio.
Đám cưới Hoài Lâm và Ngọc Trinh tại quê nhà Vĩnh Long diễn ra giản dị, gần gũi. Hình ảnh nam ca sĩ nắm tay vợ hát “Rồi tới luôn”, liên tục trao cô dâu...
Theo Đỗ Quyên ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-07/10/2026 09:40 AM (GMT+7)