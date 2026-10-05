Michael Douglas thú nhận có cuộc tình bí mật với bạn diễn khi chưa ly hôn

Trong hồi ký One Helluva Ride sắp phát hành, tài tử 82 tuổi kể lại chuyện ông và bạn diễn Kathleen Turner, 72 tuổi, nảy sinh tình cảm khi cùng thực hiện bộ phim đình đám Romancing the Stone năm 1984 tại Mexico. Michael Douglas cho biết lúc đó ông đang ly thân với vợ là Diandra Douglas, người có chung con trai Cameron.

Michael Douglas và Kathleen Turner trong Romancing the Stone. Ảnh: 20thCentFox

"Kathleen thông minh, hài hước và quyến rũ, với chất giọng trầm khàn đặc trưng. Tôi ngay lập tức có thiện cảm với cô ấy", Michael Douglas viết, theo trích đoạn được People đăng tải. Tài tử giải thích thêm rằng lúc đó hôn nhân của ông đang trục trặc, "về mặt pháp lý tôi vẫn là chồng của Diandra, nhưng chúng tôi đã ly thân".

Tài tử thú nhận "phản ứng hóa học" giữa ông và Kathleen Turner mạnh mẽ đến mức khán giả tin rằng họ có quan hệ tình cảm thực sự ngoài đời. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm, hai ngôi sao luôn phủ nhận mối quan hệ, khẳng định đó chỉ là sự ăn ý trên màn ảnh.

"Đó là lời nói dối nhằm bảo vệ vợ và con trai tôi, một lời nói dối mà chúng tôi đã kể với cả thế giới suốt 40 năm", Douglas thú nhận. "Sự thật là trong quá trình thực hiện Romancing the Stone, chúng tôi đã yêu nhau say đắm và bắt đầu mối quan hệ. Đó không phải một cuộc tình chóng vánh, nó phát triển tự nhiên từ việc chúng tôi làm việc quá gần gũi, cùng chịu áp lực lớn, tôn trọng và quan tâm đến nhau, đồng thời bị cuốn hút bởi nhau".

Tài tử kể thường lén vào phòng khách sạn của Kathleen khi mọi người trong đoàn làm phim đã ngủ. Ngay cả đạo diễn Bob Zemeckis và bạn diễn Danny DeVito cũng không hay biết về mối quan hệ của họ.

Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi Diandra đưa con trai đến thăm chồng tại trường quay ở Mexico. Vợ Douglas bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ ngoài luồng, theo ông là "bằng trực giác của người phụ nữ". Diandra sau đó gặp riêng Kathleen và nói rõ rằng cô và Douglas vẫn là vợ chồng.

"Cách Diandra nhìn nhận những thỏa thuận trong thời gian ly thân khác với tôi. Điều đó khiến Kathleen phải suy nghĩ. Cô ấy không muốn xen vào cuộc hôn nhân của chúng tôi", Douglas viết.

Sau chuyến thăm ấy, Douglas chấm dứt mối quan hệ với Kathleen và quay lại với vợ. Ông cho biết quyết định hàn gắn vì con trai, để Cameron không phải chịu tổn thương như ông từng trải qua khi bố mẹ ly hôn lúc còn nhỏ.

Michael Douglas và Kathleen Turner tiếp tục đóng cùng trong phim The Jewel of the Nile.

Tuy nhiên, cuối cùng hôn nhân của Douglas vẫn đổ vỡ. Hai người chia tay năm 1995 và hoàn tất ly hôn năm 2000. Cùng năm, ông kết hôn với minh tinh Catherine Zeta-Jones. Trong khi đó, Kathleen Turner kết hôn với nhà phát triển bất động sản Jay Weiss từ 1984 đến 2007.

Sau này, Douglas và Katheleen tiếp tục đóng cùng trong nhiều phim ăn khách khác như The Jewel of the Nile (1984), War of the Roses (1989) và The Kominsky Method (2021). Tài tử cho biết hai người duy trì tình bạn tốt đẹp suốt những năm qua.

Michael Douglas và Kathleen Turner tại sự kiện năm 2009. Ảnh: AFI

Douglas viết rằng ông đã xin phép Kathleen Turner trước khi đưa câu chuyện về mối tình của họ vào hồi ký. Trả lời People về tiết lộ của Douglas, Turner nói: "Thật không ngờ chuyện xảy ra cách đây 40 năm lại được quan tâm đến vậy! Tôi yêu Michael và mong chờ được đọc cuốn sách".

Hồi ký One Helluva Ride của Michael Douglas được phát hành ngày 6/10.