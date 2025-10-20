Vợ chồng Brooklyn Beckham và Selena Gomez không còn thân thiết

Nguồn tin nói với tạp chí People hôm 14/10: "Các mối quan hệ thay đổi theo thời gian và đúng là họ không còn gần gũi như trước".

Tuy nhiên người này cho biết không có mâu thuẫn nào xảy ra giữa họ, phủ nhận tin đồn Selena Gomez bị vợ chồng Brooklyn "xa lánh", "quay lưng".

Selena Gomez (trái) từng chơi thân với vợ chồng Brooklyn Beckham - Nicola Peltz. Ảnh: Academy Museum

Một ngày trước đó, The Sun trích dẫn nguồn tin cho biết Selena cảm thấy tổn thương khi Brooklyn Beckham và Nicola Peltz không chúc mừng cô kết hôn. "Selena không còn mong đợi bất cứ điều gì từ Nicola và Brooklyn nữa, cô ấy cảm thấy có điều gì đó tan vỡ. Việc họ thậm chí không gửi tin nhắn chúc mừng đám cưới thực sự khiến Selena thấy như bị phản bội", nguồn tin cho biết.

Selena kết hôn với nhạc sĩ Benny Blanco vào ngày 27/9 tại California với sự tham dự của gần 200 khách mời, bao gồm Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton... Thời điểm đó, một số nguồn tin giải thích Nicola Peltz không tham dự vì bận quay dự án phim mới, không phải do xích mích. Dù vậy, nhiều người hâm mộ vẫn đặt câu hỏi về tình bạn giữa họ vì Selena cũng vắng mặt trong lễ cưới lại của Nicola và Brooklyn ở New York vào tháng 8.

Bộ ba từng thân thiết nhưng gần đây vắng mặt trong các sự kiện trọng đại của nhau. Ảnh: Instagram Nicola Peltz

Selena, 33 tuổi, và Nicola, 30 tuổi, trở nên thân thiết sau khi gặp nhau tại sự kiện Academy Museum Gala vào tháng 10/2022. Năm sau đó, nữ thừa kế tỷ phú kể với Cosmopolitan UK rằng cô và ngôi sao Disney "hợp nhau ngay từ lần đầu".

"Sau đó chúng tôi trở nên vô cùng thân thiết. Tôi cảm thấy cô ấy như chị em tâm giao. Tôi yêu Selena rất nhiều, cô ấy thực sự là một trong những người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Cô ấy rất tốt bụng và có một trái tim thuần khiết", Nicola nói.

Selena Gomez và Nicola Peltz từng gắn bó khăng khít, xăm hình đôi cùng nhau. Ảnh: Instagram Selena

Tháng 1/2023, đôi bạn thân còn xăm hình đôi với chữ "angel" trên cánh tay khi đi nghỉ ở Los Cabos cùng Brooklyn dịp năm mới. Trong một bài đăng Instagram từ chuyến đi, Selena còn đùa rằng cô, Brooklyn và Nicola là một "throuple" (bộ ba thân thiết) và cô chính là "người thứ ba vĩnh viễn". Cả ba cũng đăng rất nhiều ảnh chụp chung trong các chuyến đi chơi cùng nhau.

Từ khi Selena bắt đầu hẹn hò với Benny Blanco vào tháng 7/2023, nữ ca sĩ và vợ chồng Brooklyn dường như ít xuất hiện bên nhau hơn. Tháng 1/2024, Selena và Benny vẫn tổ chức tiệc ngủ mừng sinh nhật 29 tuổi của Nicole. Hai tháng sau, nhóm bạn lại mừng sinh nhật 36 tuổi của Benny, chia sẻ ảnh trên Instagram. Tuy nhiên, kể từ đó, bộ ba từng "dính nhau như hình với bóng" không còn xuất hiện công khai cùng nhau, làm dấy lên đồn đoán tình bạn giữa họ đã dần phai nhạt.