Hailey Bieber tránh chạm mặt Selena Gomez ở sự kiện

Hailey Bieber, 28 tuổi, tới dự Gala Bảo tàng Điện ảnh 2025 cùng cô bạn thân Kendall Jenner. Người mẫu kiêm doanh nhân sáng lập thương hiệu Rhode gây chú ý với chiếc đầm corset màu nâu espresso sang trọng.

Hailey Bieber tại Gala Bảo tàng Điện ảnh 2025 ngày 18/10. Ảnh: FilmMagic

Về phía Selena Gomez, 33 tuổi, cô xuất hiện cùng chồng - nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco - đánh dấu lần đầu tiên cả hai sánh đôi trên thảm đỏ sau đám cưới vào tháng 9. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên diện đầm quây màu đen, khoác blazer. Blanco, 37 tuổi, phối đồ đồng điệu với vest đen và sơ mi lụa kẻ sọc. Cặp sao nắm tay tình tứ trước ống kính.

Selena Gomez tới sự kiện với ông xã Benny Blanco. Ảnh: EPA

Theo Page Six, Selena Gomez và Hailey Bieber đi thảm đỏ ở hai thời điểm khác nhau. Trước đó, Hailey được cho là đã "bóng gió" về Selena trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal đăng ngày 14/10.

Khi được hỏi về việc sản phẩm làm đẹp của cô hiện bán tại Sephora cùng nhiều thương hiệu khác, trong đó có Rare Beauty của Selena Gomez, Hailey trả lời: "Tôi nghĩ ai cũng có chỗ đứng riêng". Dù không nhắc thẳng tên Rare Beauty, cô nói thêm: "Tôi không thấy có sự cạnh tranh với những người không truyền cảm hứng cho tôi".

Hailey cũng nói về cảm giác khó chịu khi liên tục bị so sánh với người khác: "Thật phiền khi bị mang ra so sánh. Tôi không hề yêu cầu điều đó. Khi người ta đã có sẵn một câu chuyện về bạn trong đầu họ, bạn không thể thay đổi được".

Phía đại diện của Hailey - vợ bạn trai cũ của Gomez - khẳng định những phát biểu này không nhằm trực tiếp vào nữ ca sĩ. Tuy nhiên phát ngôn của người mẫu vẫn gây ra nhiều ý kiến tranh cãi.

Cuối tuần qua, Selena đã phản hồi trên Instagram Stories: "Hãy để cô gái ấy yên. Cô ấy có quyền nói bất cứ điều gì, điều đó không ảnh hưởng gì đến tôi cả. Đây là chuyện về sự chú ý, không phải trí tuệ. Hãy tử tế. Mọi thương hiệu đều truyền cảm hứng cho tôi. Ai cũng có chỗ riêng, và hy vọng mọi người có thể dừng lại".

Hailey Bieber và Selena Gomez vướng tin đồn mâu thuẫn nhiều năm qua dù cả hai đều phủ nhận và từng chụp ảnh chung để xóa tan điều tiếng. Tháng 6 năm nay, tình cũ và vợ Justin Bieber đã ngừng theo dõi nhau trên Instagram, gây nghi vấn về mối quan hệ căng thẳng.