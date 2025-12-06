Ca sĩ Tâm Vân bị chồng kém 16 tuổi đánh đến ngất xỉu, dọa giết

Tập mới nhất Chấn chấn hữu từ - chương trình truyền hình thực tế về các vấn đề pháp lý và xã hội ở Đài Loan do luật sư Tạ Chấn Vũ chủ trì, ca sĩ Tâm Vân đau đớn tiết lộ về cuộc hôn nhân gần 9 năm với người chồng kém 16 tuổi - VĐV Trang Anh Kiệt.

Theo đó, ngày trước, Tâm Vân được Trang Anh Kiệt theo đuổi mãnh liệt. Anh tỏ ra là chàng trai ấm áp, hoạt bát, thường xuyên nhấn mạnh "tình yêu không phân biệt tuổi tác" để lay động nữ ca sĩ.

Sau khi hai người kết hôn, cuộc sống thời gian đầu vẫn hạnh phúc. Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi Trang Anh Kiệt ngoại tình.

Trong một chuyến cắm trại với bạn bè, Trang Anh Kiệt đã quan hệ tình dục với người thứ 3 và duy trì mối quan hệ "trong bóng tối" một thời gian.

Trước lễ tốt nghiệp của con gái, Tâm Vân vô tình phát hiện tin nhắn thân mật trên điện thoại của chồng với một người phụ nữ đã có gia đình. Đọc tin nhắn hai người xưng hô "ông xã - bà xã", cô thấy "như bị điện giật".

Ca sĩ Tâm Vân công khai ảnh chụp khuôn mặt bị bạo hành của mình. Ảnh: Chụp màn hình

Tâm Vân và chồng hẹn gặp người thứ 3 nói chuyện. Nữ ca sĩ chất vấn: "Tôi coi cô như em gái, sao lại đối xử với tôi như vậy?", đối phương chỉ nói xin lỗi.

Khi cô dọa tiến hành hành động pháp lý, người này thách thức: "Thật sao? Tôi có cần phải sợ không?".

Dù đã tìm luật sư nhưng vì con gái, Tâm Vân chọn nhẫn nhịn, tha thứ và ký vào thỏa thuận hòa giải. Không ngờ, hai người này vẫn tiếp tục qua lại. Người thứ 3 còn xúi Trang Anh Kiệt "lách luật", tìm bằng chứng bất lợi về nữ ca sĩ.

Hai người không ngờ Tâm Vân đã ghi âm cuộc trò chuyện trên, trở thành bằng chứng quan trọng trong tranh chấp sau này.

Do bị phát hiện ngoại tình, Trang Anh Kiệt thường xuyên bạo hành Tâm Vân. Mỗi lần uống rượu, người này đều hành xử mất kiểm soát, thậm chí từng dùng dao làm bếp dọa giết vợ.

Gần nhất, trong một cuộc cãi vã, Trang Anh Kiệt yêu cầu Tâm Vân giao chiếc điện thoại đã ghi âm cuộc trò chuyện của mình.

Ca sĩ Tâm Vân và cựu VĐV Trang Anh Kiệt thời còn mặn nồng. Ảnh: Ctinews

Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, người này dùng tay trái giật mạnh tóc, bóp cổ nữ ca sĩ, tay phải cầm dao rọc giấy. Do bị tấn công bất ngờ, cô không kịp phản kháng, cứ thế ngất đi.

Lúc tỉnh lại, Tâm Vân thấy chồng trẻ vẫn giữ ý định muốn giết mình nên hét lớn. Hàng xóm nghe thấy tiếng động đã báo cảnh sát.

Trong chương trình, các luật sư đã đưa ra nhiều tư vấn hữu ích cho Tâm Vân.

Hiện, nữ ca sĩ đã thành công xin lệnh bảo vệ chống bạo lực gia đình. Cô và Anh Kiệt ly thân; người này chủ động nộp đơn ly hôn và phản tố vợ "bạo hành tinh thần, không cho chồng giao tiếp xã hội".

Ca sĩ Tâm Vân, 44 tuổi, là người Đài Loan (Trung Quốc), nổi tiếng sau khi tham gia cuộc thi Super Star Avenue (tên tiếng Việt: Siêu cấp tinh quang đại đạo) - một trong những chương trình truyền hình thực tế hot nhất xứ Cảng Thơm.

Chồng cô là Trang Anh Kiệt, kém 16 tuổi, là cựu vận động viên đua thuyền rồng, từng tham dự Asian Games.