Selena Gomez tận hưởng kỳ nghỉ lễ đầu tiên bên chồng

Vợ chồng Selena Gomez quấn quýt trong dịp Lễ Tạ ơn.

Tối 27/11, Selena Gomez đăng hai bức ảnh về buổi lễ trên Instagram Story, tiết lộ không gian ấm cúng tại nhà. Trong bức ảnh đầu, cô khoe không gian bàn tiệc ngoài trời được sắp đặt cầu kỳ, trang trí bằng các bó hoa, cây nến cao. Ở bức tiếp theo, diễn viên 33 tuổi ôm chồng bên lò sưởi ngoài trời. Cô mặc đồ ngủ giản dị, trìu mến nhìn chồng còn Benny Blenco cười rạng rỡ.

Selena viết: "Ngày hôm nay, tôi biết ơn các bạn. Chúc mừng Lễ Tạ ơn".

Cặp sao tổ chức bữa tiệc cùng gia đình.

Cặp sao Mỹ đón kỳ nghỉ lễ đầu tiên bên nhau với tư cách một cặp vợ chồng, tròn hai tháng sau lễ cưới. Họ kết hôn tại Santa Barbara, California vào ngày 27/9 trong đám cưới xa hoa có sự góp mặt của đông đảo bạn bè nghệ sĩ và người thân, bao gồm Taylor Swift, Paris Hilton, Ed Sheeran...

Selena Gomez hẹn hò Benny Blanco từ hè 2023 sau nhiều năm là bạn bè, đối tác trong âm nhạc. Tháng 12 năm ngoái, nhạc sĩ 37 tuổi cầu hôn ngôi sao Phù thủy xứ Waverly. Đôi uyên ương mua biệt thự 35 triệu USD ở Beverly Hills làm tổ ấm mới vào đầu năm nay. Benny từng thổ lộ điều hạnh phúc mỗi ngày là thức dậy cùng Selena và làm bữa sáng cho cô.

Trước khi yêu Benny, Selena đã trải qua thời gian dài độc thân. Cô không công khai mối quan hệ nào trong suốt 5 năm, từ khi chia tay ca sĩ Justin Bieber đầu 2018.