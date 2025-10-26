Selena Gomez nói không cạnh tranh, khó chịu với Hailey Bieber

Ồn ào mới xảy ra giữa hai người đẹp sau khi Hailey Bieber chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí WSJ (14/10) rằng cô cảm thấy mệt mỏi khi liên tục bị đặt lên bàn cân so sánh. "Việc bị đem ra so sánh với người khác thật sự rất phiền phức. Tôi chưa bao giờ yêu cầu điều đó. Khi người ta đã hình dung bạn theo một cách nhất định và tự dựng nên câu chuyện trong đầu họ, bạn chẳng thể làm gì để thay đổi", người mẫu 28 tuổi nói. "Tôi nghĩ ai cũng có chỗ đứng riêng. Tôi không thấy có sự cạnh tranh nào với những người mà tôi không được truyền cảm hứng từ họ".

Hailey Bieber là chủ thương hiệu làm đẹp Rhode Beauty.

Theo People, Hailey đã nhận được câu hỏi có lo lắng nếu khách hàng so sánh thương hiệu làm đẹp Rhode của cô và Rare Beauty của Selena khi họ cùng có gian hàng tại Sephora. Một nhân viên truyền thông đã yêu cầu bỏ qua câu hỏi nhưng sau đó Hailey nói thẳng về sự khó chịu khi bị so sánh với mọi người. Câu trả lời của Hailey bị nhiều người cho là nhắm đến Selena Gomez dù đại diện của người mẫu phủ nhận.

Ngày 17/10, Selena đăng một thông điệp trên Instagram Stories (hiện bị xóa), phản hồi ý kiến của Hailey. Ngôi sao tỷ phú 33 tuổi viết: "Hãy để cô ấy yên. Cô ấy có thể nói bất cứ điều gì cô ấy muốn. Điều đó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi. Đây là câu chuyện về sự chú ý chứ không phải trí tuệ. Tôi được truyền cảm hứng từ tất cả các thương hiệu. Ai cũng có chỗ đứng riêng. Hy vọng mọi chuyện có thể dừng lại ở đây".

Selena Gomez khẳng định cô và Hailey có chỗ đứng riêng, không cạnh tranh, hiềm khích.

Hailey Bieber và Selena Gomez vướng tin đồn mâu thuẫn nhiều năm qua dù cả hai đều nhiều lần phủ nhận. Selena từng kêu gọi mọi người ngừng tấn công Hailey sau khi vợ Justin bị cho là đá đểu cô trên mạng. "Hailey Bieber đã liên hệ với tôi và nói cô ấy đang nhận được những lời đe dọa và sự thù ghét nặng nề", Selena viết trên Instagram Stories thời điểm đó. "Đây không phải là điều tôi ủng hộ. Không ai xứng đáng phải chịu đựng sự thù ghét hay bắt nạt cả".

Đến tháng 6, tình cũ và vợ Justin Bieber đã ngừng theo dõi nhau trên Instagram, gây nghi vấn về mối quan hệ căng thẳng.