Cú nổ gần 3.000 tỷ đồng
Năm 2025, thị trường điện ảnh Việt Nam tăng trưởng vượt bậc và lập một số kỷ lục mới. 8 trong số 10 phim có doanh thu cao nhất nửa đầu 2025 là phim nội địa. 6 tháng cuối năm là cuộc khuynh đảo phòng vé của "Mưa đỏ", tiếp đó là "Tử chiến trên không". Giới chuyên môn nhận định Việt Nam là một trong những thị trường điện ảnh phát triển nhanh nhất thế giới.
Theo Cục Điện ảnh, việc "Mưa đỏ" hiện diện trong danh sách 86 phim truyện quốc tế tranh giải Oscar là kết quả của sự chuẩn bị chuyên nghiệp, bài bản...
