Phim bội thực cảnh hôn

Trang 163 đưa tin ngày 4/12, tác phẩm truyền hình Thư kích hồ điệp do Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ lên sóng những tập đầu tiên, tuy nhiên cách quảng bá của đoàn phim gây tranh cãi vì tập trung nhiều vào cảnh hôn của hai diễn viên chính.

Trên trang mạng Tencent Video, hình ảnh giới thiệu của mỗi tập phim đều là cảnh hôn nóng bỏng của Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ ở các tư thế, hoàn cảnh khác nhau. Song, khán giả không cảm thấy hấp dẫn mà chê những nụ hôn này thô tục, thiếu sự lãng mạn, phim chỉ muốn PR cảnh nóng để thu hút người xem.

Trên trang Weibo, nhiều khán giả cho rằng Thư kích hồ điệp thiếu chiều sâu, câu chuyện của các nhân vật nhân văn nhưng nội dung bị che mờ vì đoàn phim luôn nhồi nhét cảnh tình cảm trai gái vào mọi cảnh quay. Các nhân vật thiếu đi tính đa diện, phức tạp mà chỉ tập trung vào tình cảm nam nữ.

Phim mới của Trần Nghiên Hy khiến khán giả bội thực cảnh hôn.

Thư kích hồ điệp kể về nữ chính Sầm Quan (Trần Nghiên Hy), sau khi bị chồng phản bội dẫn tới ly hôn, cuộc đời của cô như rơi vào bế tắc. Lúc này, Sầm Quan nhận được cuộc gọi cầu cứu của cậu thiếu niên mà cô từng giúp đỡ là Lý Vụ (Châu Kha Vũ). Vì vậy, cô đã nỗ lực giải cứu Lý Vụ, đưa cậu từ vùng núi tới thành phố để sắp xếp Lý Vụ tiếp tục học tập.

Từ đây, Sầm Quan và Lý Vụ sống chung nhà và dần dần nảy sinh tình cảm. Cả hai dây dưa suốt 6 năm, cuối cùng mới dũng cảm thừa nhận cảm xúc với đối phương. Sầm Quan gạt bỏ quá khứ, chấp nhận sự theo đuổi của Lý Vụ.

Khi dự án mới khởi quay, việc Trần Nghiên Hy lớn hơn Châu Kha Vũ tới 19 tuổi từng tạo nên không ít tranh cãi. Tuy nhiên, nữ diễn viên Thần điêu đại hiệp 2014 có gương mặt trẻ trung hơn tuổi, phong cách thanh xuân không tạo ra khoảng cách tuổi tác quá nhiều so với Châu Kha Vũ. Vì vậy, nhiều khán giả đã chờ mong chuyện tình chị em.

Bên cạnh đó, người chỉ đạo dự án là đạo diễn Hoàng Thiên Nhân, từng gây tiếng vang khắp châu Á với tác phẩm Muốn gặp anh do Hứa Quang Hán và Kha Gia Yến đóng chính. Tuy nhiên, Thư kích hồ điệp không thành công như dự án trước. Hiện tại, phim chưa đạt 10 triệu view trong ngày mở màn với 4 tập phim.

Phim mới thất bại, Trần Nghiên Hy bị đánh giá không còn sức hút với khán giả.

Thư kích hồ điệp là tác phẩm thứ ba lên sóng của Trần Nghiên Hy trong năm 2025. Tháng 5, cô đóng vai thứ chính trong phim Kẻ thù thân yêu , nhưng tác phẩm này không gây nhiều tiếng vang. Đến tháng 6, cô đảm nhận vai khách mời là mẹ của Tiêu Chiến trong dự án lớn Tàng Hải truyện . Thư kích hồ điệp là bộ phim duy nhất mà tên của Trần Nghiên Hy đứng đầu danh sách diễn viên, nhưng đây chỉ là dự án có kinh phí sản xuất nhỏ và chỉ phát sóng trên mạng.

Theo 163 , sự nghiệp của Trần Nghiên Hy chững lại sau khi kết hôn, cô chủ yếu dành thời gian để sinh con, chăm sóc gia đình. Trở lại với trạng thái độc thân, Trần Nghiên Hy tích cực đóng phim nhưng do danh tiếng giảm sút và hạn chế về tuổi tác, cô không thể nhận vai nữ chính những dự án lớn. Sự thất bại của Thư kích hồ điệp cho thấy Trần Nghiên Hy không thể tự mình gánh vác tác phẩm thu hút người xem. Vì vậy, cơ hội nhận phim của cô trong tương lai bị ảnh hưởng.