Mỹ nam Hàn bị tống tiền hàng tỷ won vì ảnh nhạy cảm trong điện thoại

Trong một bài viết dài đăng lên mạng xã hội ngày 28/1, Jang Dong Joo giải thích kỹ sự việc mình vướng phải. Anh viết: "Mùa hè năm ngoái, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Người đàn ông đầu dây kia nói biết chính xác mọi hoạt động của tôi. Tôi vẫn còn nhớ rõ ông ta nói: 'Anh Jang Dong Joo, anh đã có mặt ở đây vào ngày này, đúng không?'. Sau đó, tôi nhận được một vài bức ảnh cực kỳ riêng tư từ album ảnh trên điện thoại cá nhân, ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện và danh bạ của tôi. Điện thoại của tôi đã bị hack hoàn toàn".

Tài tử Jang Dong Joo. Ảnh: Nate

Những ngày sau đó, Jang Dong Joo liên tiếp nhận những lời đe dọa. các yêu cầu chuyển tiền. Anh kể: "Mỗi ngày đều là địa ngục. Tôi đã đổi số điện thoại vô số lần. Ngay cả sau ba lần thử, tôi vẫn không thể thoát ra. Cuộc sống của tôi trở thành một địa ngục đau đớn. Người đàn ông đó đòi hỏi ở tôi những điều tôi không bao giờ có thể làm được. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm chính xác những gì gã bảo tôi làm".

Jang cho biết đã bị tống tiền, buộc phải vay mượn ngân hàng: "Tôi vay tiền bằng mọi cách. Tôi không ngần ngại làm bất cứ điều gì để kiếm tiền. Gia đình tôi thậm chí còn bán nhà vì tôi. Tất cả nợ nần tôi có lại tạo ra thêm nợ. Nợ không trả được lại tạo ra thêm nợ không trả được. Hàng tỷ won bị mất, gia đình tôi khổ sở, còn tôi thì gánh trên vai một núi nợ. Dù đã cố gắng hết sức, tôi không biết liệu mình có thể giữ an toàn những bí mật trong điện thoại hay không. Tôi đã mất tất cả những gì mình muốn bảo vệ: cuộc sống bình thường, những người trong danh bạ điện thoại và hạnh phúc của gia đình".

Jang Dong Joo xin lỗi những người đã vì anh mà khổ sở, đồng thời nói sẽ vực dậy tinh thần, nỗ lực hết mình và trả lại từng đồng.

Trong khi đó, Jang Dong Joo hiện tham gia bộ phim truyền hình của đài SBS có tựa đề "Tôi là con người từ hôm nay".

Jang Dong Joo sinh ngày 25/10/1994, là một diễn viên người Hàn Quốc. Anh được biết đến nhiều nhất qua vai diễn trong loạt phim truyền hình Loss Time Life và phim điện ảnh Honest Candidate.