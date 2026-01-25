Brooklyn Beckham mặn nồng bên vợ sau 'tuyên chiến' với bố mẹ

Vợ chồng Brooklyn dạo biển cùng chó cưng ở Malibu hôm 22/1. Ảnh: Backgrid

Con trai cả của David và Victoria Beckham được bắt gặp dắt chó đi dạo cùng vợ là Nicola Peltz tại Malibu hôm 22/1. Cặp vợ chồng khoác tay nhau, liên tục nở nụ cười, cho thấy tâm trạng thoải mái giữa lúc gia đình Beckham đang rơi vào khủng hoảng hiếm thấy.

Đây là lần xuất hiện đầu tiên của Brooklyn, 26 tuổi, kể từ khi anh đăng tải bản tuyên bố gây sốc trên mạng xã hội, trong đó khẳng định không muốn hàn gắn với gia đình và công khai đứng về phía vợ. Brooklyn cáo buộc mẹ ruột từng gọi anh là "độc ác", cho rằng bố mẹ nhiều năm kiểm soát hình ảnh gia đình trên truyền thông và cố tình phá hoại cuộc hôn nhân của anh.

Nicola được cho là một người rất yêu chó. Ảnh: Backgrid

Trái ngược với những lời lẽ căng thẳng, Brooklyn tỏ ra thư thái khi sánh bước bên Nicola, 31 tuổi, cùng chú chó cứu hộ tên Lamb. Nicola chọn phong cách giản dị với áo poncho màu kem, quần jean và giày bệt, trong khi Brooklyn mặc áo nỉ nâu, quần tối màu và đội mũ lưỡi trai ngược.

Trong bài đăng trước đó, Brooklyn cho biết gia đình từng từ chối hỗ trợ Nicola trong hoạt động cứu trợ chó bị bỏ rơi sau các vụ cháy rừng tại Los Angeles, điều khiến cả hai "thực sự tổn thương". Anh cũng cáo buộc mẹ ruột đã "chiếm" điệu nhảy đầu tiên của hai vợ chồng trong lễ cưới năm 2022, khiến anh cảm thấy bị sỉ nhục trước hàng trăm khách mời.

Cặp vợ chồng trẻ nắm tay không rời trên đường. Ảnh: Backgrid

Trong khi Brooklyn và Nicola tận hưởng khoảnh khắc riêng tư tại Mỹ, các thành viên khác của gia đình Beckham vẫn giữ im lặng. Becks đang có mặt tại Davos để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới, tránh né mọi câu hỏi liên quan đến con trai. Vic chưa xuất hiện công khai kể từ khi bị Brooklyn công khai chỉ trích.

Mâu thuẫn giữa Brooklyn và gia đình được cho là đã âm ỉ nhiều tháng, khiến vợ chồng anh vắng mặt trong loạt sự kiện quan trọng, bao gồm sinh nhật 50 tuổi và lễ nhận tước hiệp sĩ của David Beckham. Theo truyền thông Anh, khả năng hàn gắn giữa hai bên hiện được đánh giá là rất thấp.

Brooklyn và Nicola song hành trên bãi biển. Ảnh: Backgrid