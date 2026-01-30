Tiêu tan sự nghiệp ở tuổi 36

Kim Thần là ngôi sao được o bế trong giới giải trí Hoa ngữ. Cô khá đa tài, xuất thân trường múa, được các đạo diễn lớn yêu mến nâng đỡ, có khả năng tham gia các show giải trí... Vì vậy, dù không phải ngôi sao cực hot nhưng Kim Thần không thiếu công việc. Nhưng sự nghiệp của nữ diễn viên Phàm nhân tu tiên đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì scandal gây tai nạn và bỏ trốn, còn có hành vi lừa đảo bảo hiểm.

Sự lựa chọn sai lầm

Kim Thần gây tai nạn vào ngày 6/3/2025, tại quận Kha Kiều, TP Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Tuy nhiên, sự việc đến ngày 29/1 mới được công khai. Đại diện đội cảnh sát giao thông cho hay: "Cục đã thành lập tổ điều tra để làm rõ sự việc".

Theo Sina, thực chất Kim Thần không gây tai nạn khiến người khác bị thương. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết xe của nữ diễn viên đâm vào tường. Tuy nhiên, cô lại lựa chọn bỏ trốn để trợ lý chịu tội thay khiến dư luận phẫn nộ. Vì hành vi trốn tránh của Kim Thần, công chúng đặt câu hỏi liệu khi cầm lái nữ diễn viên có tỉnh táo hay không, có phải cô có hành vi vi phạm pháp luật như say rượu hoặc sử dụng chất cấm nên mới phải nhanh chóng phủi bỏ trách nhiệm.

Kim Thần trốn tránh trách nhiệm khiến sự việc gây tai nạn càng nghiêm trọng hơn.

Sau đó, Kim Thần còn có dấu hiệu lừa đảo bảo hiểm xe, bị công ty bảo hiểm phát giác và báo cảnh sát. Chính vì vậy, danh tiếng của nữ diễn viên sụp đổ nghiêm trọng, trở thành kẻ dối trá, tham lam. Nhiều khán giả chỉ trích Kim Thần là ngôi sao kiếm hàng triệu NDT mỗi tháng nhưng tham lam món lợi nhỏ, đến khi bị báo cáo lại nhanh chóng rút đơn đòi bồi thường.

Theo Sina, lỗi của Kim Thần không lớn, nếu cô trung thực, có thể là bị phạt hành chính và rút giấy phép lái xe. Tuy nhiên, cách xử lý của Kim Thần khiến sự việc càng nghiêm trọng hơn. Cô thậm chí có thể bị truy tố hình sự vì vi phạm nhiều điều luật khác nhau.

Sau khi sự việc lộ ra, thương hiệu mỹ phẩm Clarins Pháp đã ngay lập tức hủy bỏ buổi livestream giới thiệu sản phẩm vào tối 29/1 của Kim Thần. Thương hiệu thực phẩm cũng ẩn các tư liệu quay chụp của nữ diễn viên. Theo Sina, hiện tại Kim Thần nắm trong tay 10 hợp đồng quảng cáo từ các thương hiệu khác nhau. Nếu nữ diễn viên bị tẩy chay, trở thành nghệ sĩ có vết nhơ và bị cấm xuất hiện, Kim Thần có thể bị các đối tác kiện vì làm ảnh hưởng tới danh tiếng thương hiệu.

Nữ diễn viên đã bắt đầu bị các đối tác tẩy chay.

Bên cạnh đó, Kim Thần còn 4 tác phẩm chờ phát sóng là Câu chuyện ít người biết, Dã hỏa, Lừa em yêu anh 2 và dự án sắp khởi quay Minh xuyên hữu trị hạ. Nếu Kim Thần vi phạm pháp luật và bị cấm sóng, các dự án không thể ra mắt sẽ khiến nhà đầu tư, ê-kíp sản xuất mất trắng hàng trăm triệu NDT.

Đến nay, phía Kim Thần vẫn chưa lên tiếng về scandal dù các chủ đề liên quan đến vụ việc đã bùng nổ khắp các trang MXH, lượt đọc lên tới hơn 500 triệu.

Hoa khôi trường múa được o bế

Kim Thần sinh năm 1990, quê tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh, chuyên ngành múa dân tộc, nổi tiếng với danh hiệu "Hoa khôi trường múa". Cô là nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình Trung Quốc, gia nhập làng giải trí từ năm 2011 sau khi tham gia bộ phim võ hiệp Thất chủng vũ khí chi Khổng tước linh. Kim Thần từng góp mặt trong các tác phẩm như Pháp sư Vô Tâm, Manh phi giá đáo, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Phàm nhân tu tiên, Được ăn cả ngã về không…

Theo Sina, Kim Thần là diễn viên được o bế. Không phải ngôi sao hạng A nhưng cô không thiếu phim đóng và đạt thành tích khả quan ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình.

Khi dự án bom tấn cổ trang Khánh dư niên 2 khai máy, những người yêu mến bộ phim từng tức giận khi nhà sản xuất đột ngột thay diễn viên Hàn Cửu Nặc vai Diệp Linh Nhi bằng Kim Thần. Trong khi đó, Hàn Cửu Nặc được khen diễn xuất tốt, cô không vướng scandal, nhân vật của cô trong phần một rất được yêu thích. Thế nhưng, Hàn Cửu Nặc vẫn phải nhường bước trước quyền lực của Kim Thần.

Tương tự, khi dự án Phàm nhân tu tiên công khai danh sách diễn viên, Kim Thần được giao thể hiện vai nữ chính Nam Cung Uyển đã bị khán giả phản đối. Kim Thần bị đánh giá là chỉnh sửa gương mặt tới biến dạng, từ đó dẫn đến diễn xuất có phần đơ cứng thiếu tự nhiên. Tuy nhiên, cô vẫn được giao vai nữ chính quan trọng, được mô tả là "đại mỹ nhân có tiên khí" trong Phàm nhân tu tiên. Có thể thấy nguồn lực chống lưng cho Kim Thần rất mạnh. Cô nhận được vai diễn bất chấp việc có hợp nguyên tác hay không.

Kim Thần từng bị chỉ trích vì "hất cẳng" đồng nghiệp ra khỏi bom tấn phim truyền hình Khánh dư niên.

Bên cạnh diễn xuất, Kim Thần còn thường xuyên tham gia các show giải trí, chương trình truyền hình thực tế, các cuộc thi múa. Các tiết mục như Quẻ bói, Sứ Thanh Hoa của cô gây bão MXH không kém các vai diễn bùng nổ của diễn viên khác. Những màn múa cũng giúp Kim Thần tôn lên vóc dáng "mình hạc xương mai" cùng chiều cao nổi bật 1,7 m. Chính vì vậy, khi tham gia các show Vũ đạo sinh, Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, Kim Thần rất được khán giả yêu thích.

Vốn là nghệ sĩ đa tài đa nghệ, có thể nói Kim Thần hoạt động sôi nổi trong giới giải trí Hoa ngữ. Cô duy trì danh tiếng bằng nhiều cách khác nhau, là gương mặt quen thuộc với khán giả. Nhưng sự nghiệp của Kim Thần có thể tiêu tan ở tuổi 36 vì scandal ầm ĩ những ngày qua.

Kim Thần vốn đang hoạt động rất tốt trong giới giải trí.