Vợ chồng Brooklyn Beckham cho rằng chuyến thăm của em gái là 'dàn dựng'

Sau khi hình ảnh Harper xuất hiện trước nhà vợ chồng Brooklyn được Page Six đăng tải, đại diện của cặp sao nhanh chóng lên tiếng, bày tỏ hoài nghi về động cơ đằng sau chuyến thăm. Theo người này, việc các nhiếp ảnh gia có mặt đúng thời điểm Harper đến nhà cho thấy sự việc được chuẩn bị từ trước.

"Việc các nhiếp ảnh gia có mặt sẵn khi lá thư được trao đã nói lên tất cả. Đây là màn dàn dựng dành cho máy ảnh", đại diện của Brooklyn và Nicola nói với Page Six.

Harper Beckham tới nhà anh trai Brooklyn hôm thứ Sáu. Ảnh: Page Six

Harper, 14 tuổi, đã tới nhà anh trai chỉ vài giờ sau khi cùng gia đình tham dự buổi lễ mừng David Beckham nhận ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Tuy nhiên, cô bé rời đi gần như ngay lập tức mà không gặp được Brooklyn.

Một nguồn tin cho biết chuyến thăm không được báo trước và Brooklyn cùng Nicola không có mặt ở nhà vào thời điểm đó. Cặp vợ chồng được cho là đang ở New York. Trên Instagram Story ngày 13/6, Brooklyn cũng đăng ảnh chạy bộ ở bờ Đông nước Mỹ, dường như xác nhận anh không có mặt tại Los Angeles khi gia đình tổ chức các hoạt động mừng lễ vinh danh của David Beckham.

Brooklyn Beckham đăng ảnh đang chạy bộ ở New York. Ảnh: Instagram Story Brooklyn Beckham

Trong khi đó, đại diện của David và Victoria Beckham từ chối bình luận về thông tin Harper ghé thăm anh trai. Trước đó, tại lễ gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, David Beckham cũng khéo léo né tránh câu hỏi liên quan đến mâu thuẫn với con trai cả. Trong bài phát biểu, cựu danh thủ gửi lời cảm ơn tới "gia đình tuyệt vời" của mình.

Sau buổi lễ, vợ chồng David Beckham tiếp tục tham dự lễ khai mạc World Cup 2026 tại sân SoFi cùng tài tử Tom Cruise và theo dõi trận đấu mở màn của giải.

David Beckham rạng rỡ bên vợ và ba người con Romeo, Harper, Cruz trong buổi lễ vinh danh. Ảnh: Instagram David Beckham

Phát ngôn từ phía Brooklyn và Nicola làm dấy lên thêm tranh cãi xoay quanh mối quan hệ căng thẳng giữa họ với gia đình Beckham. Trước đó, nhiều người cho rằng việc Harper một mình tìm đến nhà anh trai là một nỗ lực hàn gắn giữa các thành viên trong gia đình.

Tháng 1 năm nay, Brooklyn công khai mâu thuẫn với bố mẹ trong loạt bài đăng trên Instagram Story. Anh cáo buộc David và Victoria Beckham kiểm soát những câu chuyện xuất hiện trên truyền thông về gia đình trong nhiều năm, đồng thời cho rằng họ từng cố gắng phá hoại cuộc hôn nhân của anh với Nicola Peltz.

Brooklyn Beckham và vợ. Ảnh: Instagram Brooklyn Beckham

Trong hơn một năm qua, vợ chồng Brooklyn hầu như không tham dự các sự kiện gia đình và cũng không có tương tác công khai với người thân trên mạng xã hội. Ngược lại, các thành viên nhà Beckham vẫn nhiều lần đăng ảnh cũ, nhắc đến Brooklyn và bày tỏ mong muốn hàn gắn quan hệ với anh.