Vợ Brooklyn 'cà khịa' nhà Beckham

Nữ diễn viên Nicola Peltz, con dâu cả của nhà Beckham.

Trong cuộc phỏng vấn mới với tạp chí ELLE ngày 20/3, Nicola Peltz thẳng thắn chia sẻ về cách gia đình cô đón nhận Brooklyn Beckham sau khi kết hôn. Cô cho biết bố mẹ mình - tỷ phú Nelson Peltz và cựu người mẫu Claudia Heffner Peltz - xem Brooklyn "như con trai".

Nữ diễn viên còn tiết lộ chồng thường xuyên chơi bóng đá cùng các anh em của cô, thay vì với cha đẻ - cựu danh thủ David Beckham. "Anh ấy rất hợp với các anh trai tôi, họ chơi bóng với nhau suốt", Nicola nói.

Không dừng lại ở đó, Nicola tiếp tục dành lời khen ngợi cho chồng: "Brooklyn luôn ủng hộ ước mơ của tôi và rất dịu dàng khi tôi tự gây áp lực cho bản thân. Anh ấy có trái tim tuyệt vời". Trong bối cảnh Brooklyn từng tố bố mẹ kiểm soát và gây áp lực, theo truyền thông Anh lời khen này vô tình tạo sự đối lập: chồng cô tốt - còn gia đình anh thì không.

Phát ngôn của Nicola xuất hiện sau khi mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình Beckham ngày càng rạn nứt. Từ năm ngoái, anh và vợ được cho là mâu thuẫn gay gắt với mẹ Victoria Beckham cùng các thành viên khác trong gia đình.

Hồi tháng Một, Brooklyn đã công bố tuyên bố dài trên mạng xã hội, khẳng định cắt đứt liên hệ với gia đình và đưa ra nhiều cáo buộc gây sốc. Anh cho rằng bố mẹ luôn "kiểm soát câu chuyện trên truyền thông" và ưu tiên hình ảnh công chúng hơn mối quan hệ gia đình.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Brooklyn bị cho là phớt lờ mẹ trong dịp Ngày của Mẹ tại Anh, nhưng lại công khai chúc mừng sinh nhật mẹ vợ trên Instagram. Anh đăng ảnh bên vợ và bà Claudia Heffner Peltz kèm lời nhắn đầy tình cảm.

Trong khi đó, gia đình Beckham - bao gồm David, Victoria và các em trai Romeo, Cruz - vẫn đăng tải loạt bài chúc mừng sinh nhật Brooklyn. Tuy nhiên, theo nguồn tin thân cận, những hành động này không được anh đón nhận, thậm chí bị xem là "diễn".

Hiện Brooklyn được cho là vẫn giữ liên lạc với ông nội Ted Beckham, song tiếp tục giữ khoảng cách với bố mẹ. Anh đang sinh sống tại Mỹ cùng Nicola và khẳng định mong muốn tách khỏi gia đình trong thời gian tới.