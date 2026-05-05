Người mẫu từng gây chú ý tại “Người ấy là ai” đột ngột qua đời ở tuổi 32

Nam người mẫu, từng được biết đến qua chương trình Người ấy là ai, qua đời ngày 5/5, để lại niềm xót xa cho gia đình, bạn bè và giới nghệ thuật.

Theo thông báo từ gia đình, lễ nhập quan của Bằng Dương được tổ chức vào chiều 5/5, trong khi lễ truy điệu diễn ra vào sáng 6/5. Sau đó, anh được an táng tại Nghĩa trang nhân dân phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh - quê nhà của nam người mẫu.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền và khiến nhiều đồng nghiệp bất ngờ. Lâm Bảo Châu chia sẻ sự bàng hoàng khi hay tin người bạn thân thiết một thời tại Hà Nội đột ngột ra đi. Nam diễn viên cho biết khi còn hoạt động ngoài Bắc, anh và Bằng Dương có mối quan hệ khá gần gũi, song sau khi chuyển vào Nam phát triển sự nghiệp, cả hai ít có dịp gặp lại. Vì thế, sự ra đi của Bằng Dương trở thành cú sốc lớn với anh.

Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ và bạn bè trong giới như Nhâm Phương Nam, Đạt Kyo cùng đông đảo đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nam người mẫu. Những dòng trạng thái tiễn biệt ngắn gọn nhưng nghẹn ngào cho thấy Bằng Dương là gương mặt được yêu mến trong giới.

Sinh năm 1994, Bằng Dương từng gây chú ý khi tham gia chương trình Người ấy là ai trong tập phát sóng có Hoa hậu Tường Linh giữ vai trò nữ chính. Tại đây, anh giới thiệu mình là người mẫu, diễn viên tự do và đang theo đuổi con đường kinh doanh. Dù sở hữu ngoại hình sáng, phong thái điềm đạm và xuất hiện với bảng “độc thân”, Bằng Dương không được nữ chính lựa chọn, để lại nhiều tiếc nuối cho ban cố vấn lẫn khán giả theo dõi.

Sau chương trình, Bằng Dương tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực thời trang và giải trí, thường xuyên góp mặt tại các sự kiện, show diễn với vai trò người mẫu. Dù không hoạt động quá ồn ào, anh vẫn ghi dấu bằng hình ảnh chỉn chu, lịch thiệp và kín tiếng về đời tư.

Trang cá nhân của Bằng Dương thu hút hơn 13.000 lượt theo dõi, chủ yếu chia sẻ hình ảnh công việc, sự kiện và các hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, anh khá hạn chế chia sẻ chuyện cá nhân. Bài đăng công khai gần nhất của nam người mẫu được cập nhật vào tháng 11.2024.

Sự ra đi của Bằng Dương khi tuổi đời còn trẻ khiến nhiều người tiếc nuối cho một gương mặt từng được kỳ vọng trong làng mẫu Việt. Dù không phải ngôi sao đình đám, anh vẫn để lại dấu ấn đẹp trong lòng đồng nghiệp nhờ sự tử tế, chăm chỉ và hình ảnh chuyên nghiệp. Với gia đình, bạn bè và khán giả từng yêu mến, Bằng Dương sẽ được nhớ đến như một người mẫu trẻ tài năng nhưng bạc mệnh.