Thúy Diễm “phơi bày” con người thật của Lương Thế Thành trước vai ngoại tình gây ồn ào

Thúy Diễm “phơi bày” con người thật của Lương Thế Thành

Theo đó, trong phim truyền hình Bóng ma hạnh phúc, Lương Thế Thành đảm nhận vai Dũng – nam chính của phim.

Dũng dù đã có vợ con nhưng vẫn có những quan hệ tình cảm ngoài luồng với Trang. Ở diễn biến mới nhất của phim, nhân vật này được vinh danh CEO xuất sắc và được công ty tổ chức tiệc chúc mừng. Tuy nhiên, ngay trong sự kiện, loạt hình ảnh, video ghi lại mối quan hệ ngoài luồng giữa Dũng và Trang (Ngân Hòa) bất ngờ bị phát tán, khiến anh đối mặt với án kỷ luật và làn sóng chỉ trích từ dư luận. Bi kịch bị đẩy lên cao khi Dũng hiểu lầm vợ là Thanh Mai (Lê Phương) đứng sau sự việc.

Vai diễn của Lương Thế Thành trong "Bóng ma hạnh phúc" bị chỉ trích gay gắt. Ảnh: TL

Trong khi sự việc đang trở nên căng thẳng, Thúy Diễm đã lên tiếng để “giải nguy” cho chồng. Thay vì nói lời giải thích, nữ diễn viên đăng clip ông xã đang vo gạo nấu cơm rất đảm đang với dòng trạng thái: “Trên phim bày đặt này nọ vậy thôi, anh Dũng của mấy bà ngoài đời thiệt ở nhà với vợ kiểu… bất kể ngày lễ hay ngày thường”.

Nữ diễn viên cũng có thêm lời nhắn nhủ khán giả rằng: “Diễm sẽ không nhắc đến vai diễn của ông nhà nữa, cũng sắp hết phim rồi, hy vọng khán giả yêu phim sẽ mau kết thúc chuỗi cảm xúc lẫn lộn giận luôn diễn viên ngoài đời này nha! Mấy hôm nay, post bài nào bà con cũng vào bình luận, chỉ trích anh ấy đủ thứ. Nhắc lại thôi cũng mệt thay!

Lương Thế Thành có cuộc hôn nhân hạnh phúc với Thúy Diễm. Ảnh: FBNV

Chúc mọi người xem phim vui và hết phim rồi thì nhớ là diễn viên giỏi, diễn tốt mới làm mọi người ghét vai phản diện dữ như vậy. Qua phim khác lại vai hiền lành ngay thôi”.

Thúy Diễm nói rằng, ngoài đời, Lương Thế Thành khác biệt hoàn toàn trên phim: “Ổng hiền queo hà! Bà con la quá ổng không dám nhận vai phản diện nữa. Những bình không hay về phim nếu vẫn có thêm nữa Diễm xin phép xoá để trang không bị tiêu cực vì phim không phải của mình”.

Trước đó, Thuý Diễm cũng có bài viết dài nhắn nhủ chồng sau khi vai diễn của anh "gây bão" màn ảnh. "Bà con giận dữ là vai diễn quá thành công rồi, chúc mừng diễn xuất của chồng. Quan trọng ngoài đời ngoan thật ngoan, là ông chồng chu đáo hiểu chuyện, yêu vợ, thương con là em thương lắm như anh đã luôn luôn ủng hộ cho em trên hành trình làm nghề. Đừng ngại ngần chi anh nhé", nữ diễn viên bày tỏ.

Dưới bài đăng kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Lương Thế Thành nhận bão chỉ trích vì vai Dũng buộc anh phải lên tiếng. "Xin lỗi các chị em, mấy nay bộ phim Bóng ma hạnh phúc nó lấy phước chị em nhiều quá, Thành thấy có lỗi lắm. Nhưng hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của Thành và Diễm nên xin chị em tha cho Thành 1 bữa nha, chỉ 1 bữa thôi. Thành hứa tập cuối của phim Thành sẽ trả phước lại hết cho chị em mình. Thương Thành nhé!”.

Nam diễn viên chia sẻ thêm: "Biết là mọi người bức xúc lắm, phim cũng gần tới hồi kết, thôi mọi người ráng xem cho trọn vẹn. Về phần mình, Thành đã tỉnh táo lên rồi nên mới đi tập gym cho dự án khác đây, chỉ có ông Dũng là còn ngu muội thôi. Mọi người chửi ổng nha chứ đừng chửi Thành nữa tội Thành lắm".