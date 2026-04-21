Tuổi 52 đầy thăng trầm của Victoria Beckham

Ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 52 của biểu tượng thời trang Victoria Beckham đã trôi qua với nhiều cảm xúc đan xen. Dù nhận được vô vàn tình cảm từ bạn bè cùng các thành viên trong nhà, nữ thiết kế vẫn phải đối mặt với những tin đồn rạn nứt đang lan rộng. Mối quan hệ giữa cô cùng gia đình con trai cả Brooklyn Beckham tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán của giới truyền thông quốc tế.

Những rạn nứt này bắt đầu lộ rõ từ đầu năm khi Brooklyn có những phát ngôn ám chỉ việc ưu tiên bảo vệ vợ mình là nữ diễn viên người Mỹ Nicola Peltz. Các nguồn tin thân cận cho biết, sự khác biệt trong lối sống cùng những can thiệp sâu vào đời tư chính là ngòi nổ cho mâu thuẫn này. Thay vì lên tiếng đính chính hay giải thích trực tiếp, phía Victoria cùng chồng chọn cách giữ im lặng. Họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc sum họp trong quá khứ như một lời khẳng định về sự gắn kết, nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ từ phía con trai trưởng.

Những khoảng lặng phía sau hào quang gia đình

Trong ngày sinh nhật vừa qua, sự vắng mặt của Brooklyn cùng Nicola trên mạng xã hội đã củng cố thêm những nghi ngại về khoảng cách thế hệ. Trong khi các thành viên khác đều công khai bày tỏ tình cảm, cặp đôi trẻ lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Điều này tạo nên một sự đối lập gay gắt với không khí rộn ràng mà David Beckham tạo ra. Cựu danh thủ đã mở màn ngày đặc biệt bằng loạt hình ảnh đầy hoài niệm về thời kỳ vợ mình còn rực sáng trong nhóm Spice Girls với ca khúc "Say You'll Be There". Những dòng trạng thái của anh nhấn mạnh vai trò quan trọng của Victoria là người bạn đồng hành bền bỉ suốt gần ba thập kỷ.

Victoria Beckham rạng rỡ ở tuổi 52.

Các con Romeo, Cruz cùng cô út Harper cũng không quên gửi đến mẹ những thông điệp ngọt ngào. Đặc biệt, những chia sẻ của Harper đã khắc họa một chân dung Victoria rất khác: không chỉ là một ngôi sao lạnh lùng trên sàn diễn mà còn là trái tim gắn kết mọi thành viên. Dù nỗ lực duy trì sợi dây liên lạc, nỗ lực từ phía cha mẹ vẫn chưa nhận được phản hồi tương xứng từ Brooklyn. Victoria từng chia sẻ trên tờ The Wall Street Journal rằng cô luôn dành tình yêu vô điều kiện cho các con. Cô khẳng định mục tiêu duy nhất của mình là bảo vệ gia đình trước áp lực dư luận mà họ đã phải chịu đựng suốt hơn 30 năm qua.

Nữ doanh nhân thừa nhận việc nuôi dạy những đứa trẻ đã trưởng thành mang lại nhiều thử thách phức tạp. Áp lực từ sự chú ý của công chúng đôi khi khiến các thế hệ trong gia đình cảm thấy ngột ngạt. Tuy nhiên, Victoria khẳng định cô không hối hận về con đường đã chọn. Cô cùng David vẫn đang nỗ lực hết mình trong vai trò làm cha mẹ để dung hòa những khác biệt cá nhân.

Bản lĩnh người phụ nữ quyền lực làng mốt

Bỏ qua những ồn ào đời tư, Victoria Beckham vẫn chứng minh được vị thế vững chắc của mình trong ngành công nghiệp sáng tạo. Cô khẳng định rằng các tranh cãi cá nhân không hề làm suy giảm uy tín của thương hiệu thời trang hay làm đẹp mang tên mình. Khách hàng lựa chọn sản phẩm của cô vì chất lượng thực tế cùng tư duy thẩm mỹ riêng biệt, không đơn thuần chỉ vì cái danh của một ngôi sao.

Sức mạnh tinh thần của Victoria còn được củng cố bởi sự ủng hộ từ những người đồng đội cũ trong nhóm Spice Girls. Nhân dịp sinh nhật này, các thành viên đình đám một thời đã đồng loạt gửi lời chúc mừng. Geri Halliwell đã đăng tải hình ảnh chung kèm theo lời nhắn đầy tình cảm. Emma Bunton gợi lại những kỷ niệm từ thập niên 1990 bằng loạt ảnh cũ đầy trân quý. Trong khi đó, Mel B cùng Melanie C đều dành những tính từ hoa mỹ nhất để ca ngợi sự sang trọng cùng bản lĩnh của "Posh Spice". Đáp lại tình cảm đó, Victoria đã chia sẻ lại tất cả những lời chúc này lên trang cá nhân, minh chứng cho một tình bạn bền chặt xuyên thời gian.

Bước sang tuổi 52, Victoria Beckham đang ở đỉnh cao của sự nghiệp với sự công nhận từ những tổ chức uy tín. Việc cô được tạp chí Time vinh danh trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026 là một cột mốc quan trọng. Đi lên từ một ca sĩ thần tượng, cô đã xây dựng thành công một đế chế kinh doanh có sức lan tỏa toàn cầu. Mặc dù hình ảnh gia đình hoàn hảo đang gặp phải những thách thức nhất định, nhưng bản lĩnh cùng sức hút của Victoria vẫn là điều không thể phủ nhận trên bản đồ giải trí quốc tế.

