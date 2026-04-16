Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận tin vui

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thời gian qua ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm giàu cảm xúc, mang tinh thần thời đại như: Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai, Nỗi đau giữa hòa bình… qua sự thể hiện của những giọng ca nổi tiếng như: Tùng Dương, Hòa Minzy, Duyên Quỳnh,...

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận giải Nhạc sĩ của năm

Những ca khúc này đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các nền tảng mạng xã hội và các sân khấu lớn. Khoảnh khắc bước lên sân khấu nhận giải, nam nhạc sĩ bày tỏ niềm xúc động. Anh cho biết, giải thưởng này là giấc mơ anh đã ấp ủ suốt hơn 20 năm theo đuổi âm nhạc. Trong cuộc đời làm nghề, anh luôn tự đặt ra những mục tiêu nhỏ để cố gắng hoàn thành, rồi tận hưởng niềm vui khi chinh phục được chúng. Nhưng anh luôn có một mục tiêu lớn hơn, "đó là có một ngày, tác phẩm của mình thực sự sống trong lòng khán giả".

Anh quan niệm, nếu một ca khúc không chạm được đến cảm xúc của người nghe, không tạo ra sự đồng cảm hay lan tỏa, thì đó chỉ là những sáng tác mang tính cá nhân. Chính vì vậy, giải thưởng Cống hiến lần này mang ý nghĩa đặc biệt, đó là những tác phẩm của anh đã chạm đến trái tim của công chúng.

Nam nhạc sĩ và Hòa Minzy từng làm chung dự án "Nỗi đau giữa hòa bình" và cả hai đã trở nên thân thiết từ đó.

Một chi tiết đáng chú ý trong đêm trao giải Cống hiến là bộ vest nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung diện trên sân khấu. Anh tiết lộ, đây là món quà đặc biệt từ người bạn thân của mình - ca sĩ Tùng Dương. Nam ca sĩ đã chuẩn bị bộ trang phục này cho anh từ nhiều tháng trước để tặng anh dịp sinh nhật, cũng như mong anh sẽ mặc khi nhận giải Cống hiến.

Chia sẻ về mối quan hệ với Tùng Dương, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho hay, cả hai trở nên thân thiết trong dịp 30/4 năm ngoái. Trong chuyến đi Nhật Bản tham gia lễ hội Hòa bình, Duyên Quỳnh có gặp gỡ Tùng Dương và mong muốn nam ca sĩ cover ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Sự kết nối âm nhạc của Duyên Quỳnh nhanh chóng trở thành cầu nối để hai nghệ sĩ gặp gỡ nhau.

Tùng Dương sau đó liên hệ với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, bày tỏ mong muốn thể hiện ca khúc này theo một cách hoành tráng hơn, với bản phối mới và MV được đầu tư công phu để ra mắt vào dịp Quốc khánh 2/9. Sau đó, nam ca sĩ còn đưa bài hát lên sân khấu concert "Tổ quốc trong tim", giúp tác phẩm đến gần hơn với hàng chục nghìn khán giả.

Với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, giải thưởng Cống hiến là ước mơ làm nghề của anh suốt 20 năm qua

"Khoảnh khắc Dương gọi tên tôi giữa biển người trong đêm diễn ấy là điều trân trọng nhất của ca sĩ dành cho nhạc sĩ", Nguyễn Văn Chung chia sẻ. Với anh, đó không chỉ là sự ghi nhận về mặt nghề nghiệp mà còn là tình cảm của Tùng Dương dành cho một người bạn.

Hai nghệ sĩ cũng đã có dịp hợp tác trong ca khúc "Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai". Đây là sáng tác mang tinh thần thời đại, hướng đến hình ảnh đất nước trong kỷ nguyên mới. Với phần thể hiện đầy nội lực của Tùng Dương, bài hát nhanh chóng tạo được dấu ấn và nhận nhiều phản hồi tích cực từ công chúng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng đánh giá cao sự chuyên nghiệp của Tùng Dương, đặc biệt trong vấn đề tác quyền. Theo anh, dù là bạn bè thân thiết nhưng Tùng Dương luôn chủ động đảm bảo quyền lợi cho nhạc sĩ một cách rõ ràng, minh bạch, nghiêm túc, đó là điều không phải nghệ sĩ nào cũng làm được.

Ca sĩ Tùng Dương đăng ảnh "trêu đùa" bạn thân trước thềm công bố Giải cống hiến

Chia sẻ về những màn tương tác hài hước giữa hai nghệ sĩ trên mạng xã hội, nam nhạc sĩ cho biết, đó hoàn toàn là những khoảnh khắc tự nhiên, không chỉ là content. Anh thừa nhận, bản thân là người thích đùa nhưng luôn cân nhắc khi giao tiếp với đồng nghiệp vì mỗi người có một cá tính khác nhau. Chỉ khi gặp và chuyện trò với Tùng Dương, anh mới cảm thấy có thể thoải mái thể hiện đúng với con người mình.

Với anh, Tùng Dương là một người bạn cùng tần số, cả hai có thể nói chuyện với nhau rất vui vẻ, hiểu nhau. Trong công việc, anh cũng rất tin tưởng và gửi gắm lại cho Dương cơ hội để thể hiện những bài hát hay của anh hay những bài hát anh viết cho các đơn vị, doanh nghiệp. Còn khi Tùng Dương cần thể hiện bài hát nào thì Dương cũng hỏi anh rằng, "sắp tới có dự án chung thì có thể cùng đi với Dương được không?". "Mình nghĩ là bạn bè chơi với nhau, có qua có lại như vậy thực sự là vui hơn", nam nhạc sĩ bày tỏ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng mong muốn, sẽ tiếp tục có thêm nhiều cơ hội đồng hành cùng "người bạn thân" Tùng Dương trong các dự án sắp tới, đồng thời sẽ mang đến những sáng tác chất lượng hơn nữa tới công chúng.