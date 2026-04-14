MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên nghẹn ngào tiễn biệt ca sĩ đột ngột qua đời: “Em vẫn chưa tin anh đã ra đi”

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đau đớn khi ca sĩ Công Thành qua đời

Những dòng tâm sự được MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng tải nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, bởi sự chân thành và nỗi đau chưa thể gọi thành tên.

MC Nguyễn Cao Duyên. Ảnh: FBNV

Trong chia sẻ của mình, nữ MC thừa nhận cô vẫn chưa thể tin vào sự thật. Hình ảnh người anh với vóc dáng cao lớn, phong thái mạnh mẽ, tiếng cười sảng khoái và vẻ ngoài chỉn chu vẫn còn in đậm trong ký ức khiến cô không thể chấp nhận việc anh đã rời xa cõi đời. “Mới tháng trước còn gặp nhau ở một buổi tiệc, vẫn cười nói vui vẻ, làm sao anh có thể ra đi nhanh như vậy?”, cô bàng hoàng viết.

Những ngày sau khi nhận tin buồn, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho biết cô không dám đối diện với cảm xúc của mình. Nỗi đau được cô ví như “một vết thương âm ỉ”, tạm thời được che giấu bằng công việc bận rộn hằng ngày. Tuy nhiên, trong một buổi sáng Chủ Nhật mưa hiếm hoi tại California, khi ở một mình trong căn phòng vắng lặng, mọi ký ức bất ngờ ùa về, khiến cô không thể tiếp tục né tránh.

Khoảnh khắc xúc động nhất đến khi nữ MC nhận được đoạn video ghi lại màn song ca của hai anh em trong chương trình Asia 1993 cách đây hơn ba thập kỷ. Dù đã chuẩn bị tâm lý cho những cảm xúc dâng trào, cô bất ngờ khi nhận ra bên cạnh nước mắt vẫn có những nụ cười nhẹ và sự ấm áp lan tỏa.

Cô nhớ lại quãng thời gian tập luyện khi ấy, người anh đã tận tình hướng dẫn từng câu hát, nhịp bè cho cô – khi đó còn là “tay mơ” trong âm nhạc. Một kỷ niệm đáng nhớ được cô nhắc lại với sự hài hước: cả hai từng “chế lời” ca khúc “Brother Louie” của nhóm Modern Talking vì không nghe rõ lời gốc tiếng Anh. “Người Việt bắt chước người Đức hát tiếng Mỹ nên không ai hiểu gì cả”, cô dí dỏm kể lại, xen lẫn tiếng cười trong nước mắt.

Sau những phút giây đối diện với ký ức, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhận ra một điều an ủi: càng nhớ đến người anh đã khuất, lòng cô lại càng ấm áp bởi những kỷ niệm vui vẻ. Từ những lần nghe anh kể chuyện cười “cấm trẻ em”, đến những khoảnh khắc đời thường giản dị, tất cả giờ đây trở thành ký ức quý giá.

Kết lại dòng chia sẻ, nữ MC cho biết: "Em đã thắp nhang nhờ mẹ Mai ra đón anh". Cô bày tỏ lòng biết ơn vì những niềm vui và tiếng cười mà người anh đã mang đến cho mình cũng như mọi người xung quanh, đồng thời hứa sẽ thay anh quan tâm đến người thân của anh.

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau trên thiên đường”, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên viết, khép lại lời tiễn biệt đầy xúc động dành cho người anh mà cô luôn yêu quý.

Ca sĩ Công Thành qua đời, nghệ sĩ hải ngoại bàng hoàng tiếc thương

Ngày 11/4, giới nghệ sĩ hải ngoại không khỏi bàng hoàng khi hay tin ca sĩ Công Thành qua đời. Sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc thương trong lòng đồng nghiệp và khán giả yêu mến giọng ca một thời.

Ca sĩ Công Thành lúc sinh thời và vợ. Ảnh: FBNV

Theo thông tin được biết, Công Thành tên thật là Vũ Công Thành, sinh năm 1947 tại Hà Nội. Ông bắt đầu sự nghiệp âm nhạc tại Sài Gòn, gắn liền với dòng nhạc trẻ và nhạc ngoại đang thịnh hành thời bấy giờ. Nhờ sở hữu ngoại hình cao ráo, nổi bật, ông được đồng nghiệp và khán giả ưu ái gọi với biệt danh “sếu vườn”.

Không chỉ gây ấn tượng bởi phong cách trình diễn sôi động, Công Thành còn được đánh giá là nghệ sĩ đa năng. Sau khi định cư ở nước ngoài, ông tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật với vai trò ca sĩ kiêm MC, trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều sân khấu ca nhạc của cộng đồng người Việt.

Trong đời sống riêng, ông có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên ca sĩ Lynn. Dù là người Mỹ, Lynn có khả năng hát tiếng Việt lưu loát và thường xuyên đồng hành cùng chồng trong các chương trình biểu diễn, tạo nên hình ảnh cặp đôi nghệ sĩ được nhiều khán giả yêu mến.

Sự ra đi của ca sĩ Công Thành không chỉ là mất mát đối với gia đình mà còn để lại khoảng trống lớn trong lòng giới nghệ sĩ hải ngoại, những người từng gắn bó và chứng kiến chặng đường hoạt động nghệ thuật bền bỉ của ông qua nhiều thập kỷ.