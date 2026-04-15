BTV của VTV có bố là Đại tá, Anh hùng LLVTND, từng đỗ Thủ khoa trong kì thi tuyển sinh Đại học

BTV của VTV nổi danh từ gameshow "Rung chuông vàng"

BTV Nguyễn Diệp Chi sinh năm 1986 tại Nghệ An. Bố cô là Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Thiêm.

Ngay từ nhỏ, Diệp Chi đã sớm bộc lộ năng lực học tập nổi bật. Cô từng đoạt giải 3 môn Văn cấp tỉnh năm lớp 9, giải khuyến khích môn Văn cấp tỉnh năm lớp 12, giành giải nhất chương trình Nữ sinh tương lai ở khu vực miền Trung. Tốt nghiệp PTTH, Diệp Chi đậu Thủ khoa khối D Học viện Báo chí và Tuyên truyền với 26,5 điểm.

BTV Diệp Chi là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh thành tích học tập, Diệp Chi sớm có cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật. Sở hữu nụ cười sáng cùng giọng nói truyền cảm, cô tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ từ nhỏ. Đáng chú ý, từ khi mới 3–4 tuổi, cô đã bắt đầu biểu diễn tại Đài Truyền hình Nghệ An và có những khoản cát-xê đầu tiên.

Khi tham gia đội văn nghệ thiếu nhi, tần suất biểu diễn gần như hàng tuần giúp cô duy trì nguồn “thu nhập” đều đặn. Gia đình thậm chí từng đùa rằng việc nuôi cô không tốn học phí nhờ những khoản tiền này.

Khi ra Hà Nội học đại học ở tuổi 18, Diệp Chi chủ động làm thêm bằng việc viết báo và cộng tác với các tòa soạn. Cô từng thổ lộ: "20 tuổi, tôi chính thức được tuyển làm cộng tác viên cho VTV, nhận định mức hàng tháng, rồi được lên ti vi dẫn chương trình, có nhiều lời mời làm MC cho các sự kiện lớn, nhỏ. Vật giá trị đầu tiên tự mua được ở tuổi 20 là một chiếc Macbook. Công cuộc tiết kiệm tiền cũng bắt đầu từ đó".

Tên tuổi của Diệp Chi gắn liền với nhiều chương trình quen thuộc trên sóng truyền hình. Cô được khán giả biết đến rộng rãi khi dẫn dắt “Rung chuông vàng”, sau đó ghi dấu ấn sâu đậm với vai trò đạo diễn chương trình “Điều ước thứ 7”. Ngoài ra, cô cũng từng xuất hiện trong vai trò MC của “Đường lên đỉnh Olympia”, trở thành một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ.

Ở thời điểm hiện tại, Diệp Chi không còn xuất hiện nhiều với vai trò MC mà chuyển hướng sang công việc đạo diễn, đứng sau sản xuất các chương trình truyền hình, đồng thời hỗ trợ nội dung cho nhiều dự án của VTV.

BTV Diệp Chi và bố - đại tá Nguyễn Xuân Thiêm. (Ảnh: FBNV)

Trên trang cá nhân, Diệp Chi thường xuyên chia sẻ những kỷ niệm, cảm xúc với cha mẹ, con gái. Dịp 2/9/2025, cô viết về bố - đại tá Nguyễn Xuân Thiệm: "Bố em trên quảng trường Ba Đình sáng nay. Vô cùng tự hào khi gia đình em có một Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân - danh hiệu cao quý được Đảng và Nhà nước phong tặng cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Bố háo hức dậy từ 3 giờ sáng để sửa soạn và khi về đến nhà, bố nói đã nhiều lần phải quệt nước mắt vì xúc động khi thấy các lực lượng đi qua lễ đài làm động tác nghiêm chào: “Trang trọng, hoành tráng lắm con ạ”. Bố mong đến Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 100 năm Quốc khánh nước mình, bố vẫn sẽ đủ sức khỏe để tham dự. Nhất định rồi bố ơi! Đó là niềm mong mỏi của cả nhà mình ạ!”.

Về cuộc sống hôn nhân, Diệp Chi kết hôn vào tháng 11/2010 với đồng nghiệp là MC Trung Kiên, người từng dẫn các chương trình như “Đối mặt”, “SV 2012”. Năm 2011, cô sinh con gái đầu lòng, đặt tên là An Nhiên (biệt danh Sumo). Dù có nhiều tin đồn liên quan tới việc rạn nứt hôn nhân, nữ BTV chọn cách im lặng và không đưa ra phản hồi công khai.