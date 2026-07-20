Hai công chúa Tây Ban Nha gây bão chung kết World Cup 2026

Vua Felipe, Hoàng hậu Letizia cùng hai con gái là Công chúa Leonor và Infanta Sofía đã đến New Jersey (Mỹ) để theo dõi trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina. Các thành viên Hoàng gia Tây Ban Nha đã có những khoảnh khắc ăn mừng ấn tượng ở sân vận động cùng dàn tuyển thủ.

Sau khi La Roja giành vé vào chung kết, các tài khoản mạng xã hội chính thức của Hoàng gia Tây Ban Nha chia sẻ một video về gia đình bốn người ăn mừng chiến thắng trong những chiếc áo đấu được thiết kế riêng. Trước trận chung kết, tài khoản mạng xã hội của hoàng gia chia sẻ: “Trận chung kết World Cup này không chỉ là một trận đấu. Đó là một giấc mơ chung gắn kết cả đất nước và cũng lay động những người trên khắp thế giới yêu mến Tây Ban Nha. Hôm nay, hàng triệu người đang ở bên cạnh các bạn và cùng mơ ước với các bạn. Hãy hướng đến chiến thắng!”

Vua Felipe và Hoàng hậu Letizia thường chỉ đưa một trong hai con gái tham gia các hoạt động chính thức ở nước ngoài. Chính vì vậy, sự xuất hiện đầy đủ của cả gia đình tại sân Met Life được truyền thông Tây Ban Nha xem là hình ảnh mang tính biểu tượng.

Khoảnh khắc hai công chúa ăn mừng chức vô địch World Cup cùng tài năng trẻ Lamine Yamal.

Đây cũng là lần đầu Công chúa Leonor và Sofía trực tiếp theo dõi một trận chung kết World Cup.

Trước đó, Công chúa Leonor và Infanta Sofía xuất hiện ở khán đài trong trang phục mang màu sắc quốc kỳ Tây Ban Nha.

Các công chúa và hoàng hậu Tây Ban Nha xuất hiện trong những bộ trang phục đỏ và trắng nổi bật.

Hai công chúa không ngồi cùng bố mẹ ở khán đài VIP có tấm chắn kính.

Họ được xếp chỗ ngồi cùng với các cựu danh thủ Tây Ban Nha từng vô địch World Cup 2010.

Hai công chúa cũng xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn ngắn cùng bố mẹ trước trận đấu.

Sự xuất hiện của các thành viên hoàng gia Tây Ban Nha trên khán đài thu hút ánh nhìn của người hâm mộ.

Ở trận bán kết, Vua Felipe, Hoàng hậu Letizia cùng hai con gái theo dõi qua truyền hình. Thành viên hoàng gia mặc áo tuyển Tây Ban Nha in số 26, reo hò và ôm nhau khi đội nhà ghi bàn. Theo truyền thông Tây Ban Nha, con số này tượng trưng cho năm diễn ra World Cup 2026.