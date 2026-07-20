Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Tom Cruise và dàn sao hạng A hot nhất đổ bộ chung kết World Cup

Sự kiện: World Cup 2026 Diễn viên Tom Cruise

Tom Cruise cùng loạt ngôi sao đình đám như Post Malone, Swae Lee, IShowSpeed, MrBeast, Javier Bardem... đổ bộ sân New York New Jersey, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina.

Tom Cruise và dàn sao hạng A hot nhất đổ bộ chung kết World Cup - 1

Chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra lúc 2h ngày 20/7 (giờ Việt Nam). Tom Cruise được giao nhiệm vụ phát biểu trước giờ bóng lăn.

Tom Cruise và dàn sao hạng A hot nhất đổ bộ chung kết World Cup - 2

Anh rời sân sau khi phát biểu trên sân trước trận Chung kết FIFA World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina tại Sân vận động New York New Jersey.

Tom Cruise và dàn sao hạng A hot nhất đổ bộ chung kết World Cup - 3

Post Malone và Swae Lee khuấy động sân khấu lễ bế mạc World Cup 2026 trước trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina tại sân New York New Jersey.

Tom Cruise và dàn sao hạng A hot nhất đổ bộ chung kết World Cup - 4

Swae Lee biểu diễn cùng dàn vũ công trong lễ bế mạc World Cup 2026.

Tom Cruise và dàn sao hạng A hot nhất đổ bộ chung kết World Cup - 5

IShowSpeed biểu diễn trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina. Streamer, YouTuber nổi tiếng người Mỹ là một trong những gương mặt gây chú ý tại sự kiện.

Tom Cruise và dàn sao hạng A hot nhất đổ bộ chung kết World Cup - 6

Nam diễn viên Tây Ban Nha Javier Bardem có mặt trên khán đài theo dõi trận chung kết. Anh có mặt xuyên suốt, tham gia theo dõi phần lớn trận đấu.

Tom Cruise và dàn sao hạng A hot nhất đổ bộ chung kết World Cup - 7

Người mẫu kiêm diễn viên Hàn Quốc Jung Ho-yeon xuất hiện tại sân New York New Jersey trước trận chung kết World Cup 2026. Cô đảm nhận phần giới thiệu chiếc rương Louis Vuitton đựng Cúp vàng World Cup.

Tom Cruise và dàn sao hạng A hot nhất đổ bộ chung kết World Cup - 8

MrBeast và Thea Booysen xuất hiện tại khu vực thảm đỏ trước trận chung kết World Cup 2026. YouTuber nổi tiếng thu hút sự chú ý khi góp mặt trong sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Tom Cruise và dàn sao hạng A hot nhất đổ bộ chung kết World Cup - 9

Công chúa Sofía của Tây Ban Nha cùng loạt danh thủ Iker Casillas, Carles Puyol, Jesús Navas và Sergio Ramos có mặt trên khán đài trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina.

Tom Cruise và dàn sao hạng A hot nhất đổ bộ chung kết World Cup - 10

Romeo và Cruz Beckham cùng với bạn gái của họ là Kim Turnbull (phải) và Jackie Apostel (trái) đã đến dự trận chung kết World Cup ở New York vào Chủ nhật.

Shakira, Ronaldo 'béo' đốt nóng khán đài 80.000 người ở chung kết World Cup
Shakira, Ronaldo 'béo' đốt nóng khán đài 80.000 người ở chung kết World Cup

Shakira, Madonna, BTS và Justin Bieber cùng hai huyền thoại Ronaldinho, Ronaldo “béo” biến chương trình biểu diễn giữa giờ chung kết World Cup thành...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trạch Dương ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/07/2026 03:13 AM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN