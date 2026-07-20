Tom Cruise và dàn sao hạng A hot nhất đổ bộ chung kết World Cup

Chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra lúc 2h ngày 20/7 (giờ Việt Nam). Tom Cruise được giao nhiệm vụ phát biểu trước giờ bóng lăn.

Anh rời sân sau khi phát biểu trên sân trước trận Chung kết FIFA World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina tại Sân vận động New York New Jersey.

Post Malone và Swae Lee khuấy động sân khấu lễ bế mạc World Cup 2026 trước trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina tại sân New York New Jersey.

Swae Lee biểu diễn cùng dàn vũ công trong lễ bế mạc World Cup 2026.

IShowSpeed biểu diễn trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina. Streamer, YouTuber nổi tiếng người Mỹ là một trong những gương mặt gây chú ý tại sự kiện.

Nam diễn viên Tây Ban Nha Javier Bardem có mặt trên khán đài theo dõi trận chung kết. Anh có mặt xuyên suốt, tham gia theo dõi phần lớn trận đấu.

Người mẫu kiêm diễn viên Hàn Quốc Jung Ho-yeon xuất hiện tại sân New York New Jersey trước trận chung kết World Cup 2026. Cô đảm nhận phần giới thiệu chiếc rương Louis Vuitton đựng Cúp vàng World Cup.

MrBeast và Thea Booysen xuất hiện tại khu vực thảm đỏ trước trận chung kết World Cup 2026. YouTuber nổi tiếng thu hút sự chú ý khi góp mặt trong sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Công chúa Sofía của Tây Ban Nha cùng loạt danh thủ Iker Casillas, Carles Puyol, Jesús Navas và Sergio Ramos có mặt trên khán đài trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina.

Romeo và Cruz Beckham cùng với bạn gái của họ là Kim Turnbull (phải) và Jackie Apostel (trái) đã đến dự trận chung kết World Cup ở New York vào Chủ nhật.