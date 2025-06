Nghệ sĩ rút ruột uy tín để kiếm tiền

Ngăn chặn những cú ‘trượt chuẩn’ của người nổi tiếng Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cho rằng để ngăn chặn một cách triệt để tình trạng nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật, quảng cáo hàng giả, cần phải tiếp cận vấn đề từ gốc rễ hệ sinh thái, chứ không chỉ giải quyết từng trường hợp nổi cộm theo kiểu “dập lửa chỗ cháy”. Có bốn hướng then chốt cần đồng thời vận hành: Thứ nhất, siết chặt khung pháp lý và chế tài. Mức phạt hiện tại còn quá nhẹ so với lợi nhuận mà nghệ sĩ thu được từ quảng cáo sai lệch. Cần xây dựng khung xử phạt có tính răn đe thực sự, bao gồm cả hành chính, dân sự và hình sự – với mức phạt tỷ lệ thuận với doanh thu quảng cáo, đặc biệt trong các lĩnh vực ảnh hưởng đến sức khoẻ và tài chính. Cần phân biệt rõ giữa vô ý và cố ý, giữa không biết và không muốn biết, để có biện pháp xử lý tương xứng. Thứ hai, xây dựng bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp dành riêng cho nghệ sĩ và người có ảnh hưởng. Đây không chỉ là quy định mang tính hình thức, mà là hệ chuẩn mực nghề nghiệp do các hiệp hội nghệ thuật, hội quảng cáo và các đơn vị quản lý cùng tham gia xây dựng, giám sát và cập nhật định kỳ. Không thể để người nổi tiếng tự vận hành ảnh hưởng của mình một cách vô trách nhiệm mà không có cơ chế kiểm soát. Thứ ba, vai trò của nền tảng công nghệ phải trở nên chủ động và minh bạch. Facebook, YouTube, TikTok không thể mãi là “người ngoài cuộc kỹ thuật”. Họ cần có cơ chế đánh giá uy tín tài khoản, cảnh báo nội dung sai lệch, giới hạn hiển thị, khóa kênh vi phạm, và đặc biệt là hợp tác với cơ quan chức năng khi có yêu cầu điều tra. Thực tế cho thấy, nghệ sĩ sợ bị “bay kênh” hơn là sợ phạt hành chính vì đó là nguồn sống chính trong thời đại số. Thứ tư, nâng cao ý thức người tiêu dùng. Công chúng không chỉ có quyền mà còn có sức mạnh. Việc từ chối tin tưởng, huỷ theo dõi, báo cáo vi phạm, hay thậm chí đơn giản là đặt câu hỏi dưới các bài đăng quảng cáo đều là hành vi góp phần thiết lập lại mặt bằng đạo đức truyền thông. Sự tỉnh táo của công chúng là hàng rào đầu tiên và cuối cùng chống lại những cú “trượt chuẩn” của người nổi tiếng. Chúng ta không thể ngăn tất cả các sai phạm, nhưng hoàn toàn có thể tạo ra một hệ sinh thái mà sai phạm không thể sống sót quá lâu. Khi trách nhiệm được đặt lên vai tất cả các bên từ nghệ sĩ, doanh nghiệp, nền tảng, đến người tiêu dùng thì lúc đó, quảng cáo mới không còn là cuộc chơi của “ai nổi tiếng hơn” mà là cuộc thi của “ai đáng tin hơn”.