Con trai cả của Brad Pitt nộp đơn xin bỏ họ bố

Maddox và Brad Pitt. Ảnh: Invision, Wire

Theo Daily Mail, Maddox gửi yêu cầu pháp lý hôm 28/5 với lý do "cá nhân".

Trước đó, chàng trai 24 tuổi đã không còn sử dụng họ Pitt trong đời sống thường ngày suốt vài tháng qua. Hồi đầu năm, tên anh xuất hiện ở phần credit cuối phim Couture của mẹ với tên Maddox Jolie thay vì Maddox Jolie-Pitt.

Trong bộ phim tiểu sử Maria năm 2024 về danh ca opera Maria Callas, Maddox - trợ lý sản xuất của phim - vẫn được ghi tên là Maddox Jolie-Pitt.

Maddox bên bố mẹ năm 2013. Ảnh: FilmMagic

Động thái của Maddox được xem là thêm một cú sốc với Brad Pitt, người được cho là có mối quan hệ trục trặc với các con nhiều năm qua. Trước Maddox, các em gái của anh cũng đã bỏ họ Pitt. Năm 2024, Shiloh tự thuê luật sư để đổi tên hợp pháp thành Shiloh Jolie, ngay sau sinh nhật tuổi 18.

Hai con gái khác của cặp sao là Zahara 21 tuổi và Vivienne 17 tuổi, cũng không còn sử dụng họ Pitt trong đời sống thường ngày. Trong khi đó, hai người con còn lại là Pax Thiên và Knox chưa công khai thay đổi họ.

Angelina Jolie nhận nuôi Maddox từ một trại trẻ mồ côi ở Campuchia năm 2002. Sau khi hẹn hò Jolie, Brad Pitt hoàn tất thủ tục nhận nuôi Maddox vào năm 2005. Cùng năm, cặp sao nhận nuôi Zahara - cô bé sinh ra ở Ethiopia. Năm 2007, họ tiếp tục nhận nuôi Pax Thiên từ một trại trẻ mồ côi ở Việt Nam. Con ruột đầu tiên của họ, Shiloh, chào đời năm 2006, còn cặp song sinh Knox và Vivienne sinh năm 2008.

Brad Pitt và Angelina Jolie bên các con ngày nhỏ. Ảnh: Broadimage

Brad Pitt và Angelina Jolie kết hôn năm 2014 tại điền trang ở Pháp với sự góp mặt của cả sáu người con. Tuy nhiên, Jolie đệ đơn ly hôn chỉ hai năm sau đó, sau vụ việc căng thẳng trên máy bay riêng năm 2016 cùng hàng loạt cáo buộc bạo hành mà Pitt luôn phủ nhận.

Trong đơn kiện gửi FBI năm 2022, Angelina Jolie cáo buộc chồng cũ đổ bia lên người cô và "bạo hành thể chất lẫn lời nói" với mẹ con cô trong chuyến bay. Nữ diễn viên cũng tố chồng cũ từng túm và đánh Maddox, khi đó mới 15 tuổi.

FBI từng kết luận không đủ bằng chứng Brad Pitt có hành vi bạo hành gia đình và sớm khép lại vụ việc. Vài ngày sau sự cố, Jolie nộp đơn ly hôn và yêu cầu quyền nuôi con hoàn toàn. Brad phản đối và hai ngôi sao vướng vào vụ kiện tranh quyền nuôi con kéo dài nhiều năm.

Đến tháng 6/2021, thỏa thuận chia sẻ quyền nuôi con 50-50 của Brad Pitt bị hủy sau khi tòa phúc thẩm California kết luận vị thẩm phán tư giám sát vụ ly hôn không đủ điều kiện xét xử. Theo nhiều nguồn tin, mối quan hệ giữa tài tử và các con từ đó ngày càng xa cách.

Hè năm ngoái, Us Weekly cho biết quan hệ giữa ngôi sao phim F1 và các con vẫn căng thẳng bất chấp nhiều nỗ lực hàn gắn. Gần đây nhất, Brad Pitt không tham dự lễ tốt nghiệp của con gái nuôi Zahara ở Atlanta hồi đầu tháng 5. Tại sự kiện, cô được xướng tên là Zahara Marley Jolie thay vì họ đầy đủ là Jolie-Pitt, sau khi công khai bỏ họ Pitt từ cuối năm 2023.

Dù vậy, một số nguồn tin nói với Daily Mail rằng Brad Pitt vẫn mong muốn duy trì quan hệ với sáu người con và không phải người cha vô tâm như hình ảnh truyền thông mô tả.