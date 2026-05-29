Gần 600.000 người xem trực tiếp Sơn Tùng và rapper tỷ view

Có gần 600.000 người xem công chiếu (trực tiếp) trên nền tảng YouTube cho MV Come My Way. Sau khi video công chiếu kết thúc, nền tảng YouTube ghi nhận thành tích ban đầu là 70.000 view, 200.000 lượt thích và gần 30.000 lượt bình luận. Trong số này, lượng view hiển thị thấp hơn thực tế rất nhiều vì YouTube tạm thời tê liệt, chỉ cung cấp số liệu thực trong 2-3 ngày tiếp theo.

Sơn Tùng đã nắm trong tay triệu view đầu tiên cho MV Come My Way, chỉ trong vài phút. Sau 20 phút, số lượng ấn thích tăng lên hơn 300.000. Lượng người bình luận vào MV tăng đột biến gần 50.000. Dựa vào những con số kể trên, MV Come My Way có thể hút trên 3 triệu view chỉ sau 20 phút, từ khi kết thúc video công chiếu.

Với Sơn Tùng, thành tích đó không có gì lạ lẫm. Sự trở lại của giọng ca quê Thái Bình thu hút chú ý rất lớn từ cộng đồng mạng trong một tuần qua. Khi có sự xuất hiện của rapper tỷ view Tyga, sức nóng của sản phẩm Come My Way nhân lên nhiều lần.

Ca khúc Come My Way được sản xuất trên type beat (màu sắc nhạc đặc trưng) afrobeat - một dòng nhạc đang thịnh hành trên thế giới nhưng còn khá xa lạ với khán giả Việt. Với Afrobeat, Sơn Tùng có lựa chọn hợp lý và an toàn để khai thác triệt để cơ hội kết hợp cùng Tyga. Nam ca sĩ hát trọn vẹn tiếng Anh, tập trung nhiều nhất vào các tuyến giai điệu catchy (bắt tai). Từ đây, Sơn Tùng đặt tham vọng MV Come My Way có thể thu hút khán giả quốc tế nhiều hơn.

Tyga là rapper người Mỹ gốc Việt, đã hiện diện trong nhiều sản phẩm tỷ view. Ở làng nhạc Âu - Mỹ, Tyga là rapper có tiếng với lối flow dị và chất giọng gây nghiện. Sau cú bắt tay cùng Snoop Dogg, Sơn Tùng tiếp tục nhận sự hỗ trợ của rapper đình đám. Chờ xem với nước đi này, Sơn Tùng có đưa tên tuổi của mình lan tỏa đến thế giới mạnh mẽ hơn?