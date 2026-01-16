Tuấn Trần chống nạng tới lễ trao giải Cánh diều

Tối 15/1, Lễ trao giải Cánh diều 2025 diễn ra tại rạp Đại Nam (Hà Nội). Giải thưởng bộc lộ không ít khó khăn về cơ chế, tài chính, đặt ra thách thức đối với việc duy trì uy tín và đổi mới quản lý. Dù quy mô thu hẹp so với năm 2024, Hội Điện ảnh vẫn nỗ lực tổ chức lễ trao giải với sự tham gia của hàng trăm diễn viên, đạo diễn, người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Vào phút chót, Hội Điện ảnh xoay xở được kinh phí tổ chức và tiền thưởng cho nghệ sĩ.

Ê-kíp thực hiện phim Mưa đỏ gồm Phó trưởng ban chỉ đạo sản xuất Nguyễn Thu Dung, đạo diễn Đặng Thái Huyền, nhà sản xuất Kiều Thanh Thúy, diễn viên Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang.

Đỗ Nhật Hoàng và Đình Khang được người hâm mộ săn đón.

Ở hạng mục điện ảnh của giải Cánh diều, Mưa đỏ đối đầu Tử chiến trên không, Địa đạo, Bộ tứ báo thủ, Nụ hôn bạc tỷ, Chị dâu, Cục vàng của ngoại, Mang mẹ đi bỏ, Phá đám sinh nhật mẹ.

Hà Việt Dũng (thứ hai từ phải sang) cùng dàn diễn viên truyền hình giờ vàng được săn đón trên thảm đỏ và khu vực sảnh. Chia sẻ với PV Tiền Phong, Hà Việt Dũng nói năm 2025 với anh là khoảng thời gian vượt chướng ngại vật. Năm 2026, nam diễn viên sẽ tăng tốc trong sự nghiệp.

NSƯT Quyền Linh, đạo diễn Khương Ngọc, diễn viên Việt Hương... trên thảm đỏ.

Lễ trao giải quy tụ dàn đạo diễn, diễn viên phim doanh thu trăm tỷ đồng.

Diễn viên Tuấn Trần chống nạng tới dự lễ trao giải vì chấn thương khi quay Hộ lính tráng sĩ. Anh cũng tham gia phim điện ảnh ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2026 - Báu vật trời cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn và Trần Khánh Hoàng.

Đạo diễn Khải Anh và vợ - biên tập viên Đan Lê cùng NSƯT Quang Thắng và dàn diễn viên phim truyền hình.

NSND Trần Nhượng dự lễ trao giải tối 15/1.

Diễn viên Thái Sơn và Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền.

Diễn viên Mạnh Trường đang gây ấn tượng với vai Triển trong Lằn ranh - phim chính luận phát sóng giờ vàng.

NSND Mỹ Uyên có mặt ở lễ trao giải từ sớm.

Diễn viên Nhật Kim Anh chia sẻ về cuộc sống riêng và dự định mới trong nghề. Nữ diễn viên tiết lộ sẽ tham gia hai dự án phim mới, nhưng kịch bản và thông tin phim “vẫn trong vòng bí mật”. Nói về thành tựu điện ảnh năm qua, Nhật Kim Anh đánh giá cao hai tác phẩm Mưa đỏ và Tử chiến trên không. Nữ diễn viên hy vọng nền điện ảnh nước nhà có nhiều bộ phim chất lượng cao trong năm 2026.