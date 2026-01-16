"Mưa đỏ" thắng lớn tại giải Cánh diều 2025

Tại sự kiện, nhiều hạng mục quan trọng đã được xướng tên, ghi nhận những đóng góp nổi bật cho nghệ thuật nước nhà.

Đạo diễn Hàm Trần và Đặng Thái Huyền. Ảnh: Chụp màn hình

Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình, giải thưởng được trao cho NSƯT Thanh Quý với vai bà Trúc trong bộ phim Hoa sữa về trong gió. Giải Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình thuộc về Mạnh Trường với vai diễn trong Không thời gian.

Trên sân khấu nhận giải, Mạnh Trường xúc động chia sẻ anh cảm thấy may mắn khi được tham gia một dự án ý nghĩa. Theo nam diễn viên, đây là giải thưởng cá nhân nhưng là thành quả của cả tập thể, nhờ sự nỗ lực của ê-kíp mà anh có cơ hội được vinh danh.

Đạo diễn Gia Phương - Trọng Khôi và Thanh Hương lên nhận giải. Ảnh: chụp màn hình

Ở các hạng mục Diễn viên triển vọng điện ảnh, Lâm Thanh Mỹ được trao giải với vai Su trong phim điện ảnh Cục vàng của ngoại; Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền nhận giải Diễn viên triển vọng phim truyện truyền hình với vai An trong Cha tôi, người ở lại.

Giải Nam, nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyện điện ảnh lần lượt thuộc về Phương Nam (vai Tạ trong Mưa đỏ) và Thu Trang (vai Kiều trong Nụ hôn bạc tỷ). Chia sẻ khi nhận giải, Phương Nam bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn tới Điện ảnh Quân đội nhân dân, đạo diễn Đặng Thái Huyền và nhân vật Tạ – vai diễn để lại nhiều dấu ấn trong sự nghiệp của anh.

Lâm Thanh Mỹ và Hoàng Ngọc Huyền trên sân khấu nhận giải. Ảnh: chụp màn hình

Ở mảng truyền hình, NSƯT Trần Thái Sơn (vai Cường “gà” trong Có anh, nơi ấy bình yên) và Bích Ngọc (vai Miên trong Không thời gian) được vinh danh ở hạng mục Nam, nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyện truyền hình.

Các giải thưởng chuyên môn tiếp tục ghi nhận dấu ấn nổi bật của phim Không thời gian. Giải Biên kịch xuất sắc phim truyện truyền hình được trao cho nhóm biên kịch Trịnh Khánh Hà – Huyền Lê – Hà Lê; giải Đạo diễn xuất sắc thuộc về NSƯT Nguyễn Danh Dũng với hai tác phẩm Không thời gian và Có anh, nơi ấy bình yên. NSƯT Trần Anh Phương (DOP) nhận giải Quay phim xuất sắc với phim Không thời gian.

Mạnh Trường trên sân khấu nhận giải. Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, Cánh Diều Vàng phim truyện truyền hình năm nay được trao cho Không thời gian của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng. Phát biểu tại lễ trao giải, ông gửi lời cảm ơn Hội đồng giám khảo và khán giả, đồng thời khẳng định hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ qua các thời kỳ luôn là nguồn cảm hứng và niềm tự hào đối với người nghệ sĩ khi tái hiện trên màn ảnh. Hai tác phẩm Hoa sữa về trong gió và Độc đạo cùng nhận Cánh Diều Bạc phim truyện truyền hình.

Ở lĩnh vực điện ảnh, giải Biên kịch xuất sắc thuộc về Hàm Trần – Nguyễn Hoàng Dương với phim Tử chiến trên không. Trên sân khấu, đạo diễn Hàm Trần xúc động cho biết giải thưởng là món quà anh muốn dành tặng người mẹ kính yêu. Giải Đạo diễn xuất sắc phim truyện điện ảnh được trao cho đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền với phim Mưa đỏ.

Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Tuấn Trần trong phim Mang mẹ đi bỏ. Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho nghệ sĩ Hồng Đào với vai Lê Thị Hạnh trong Mang mẹ đi bỏ và nghệ sĩ Việt Hương với phim Chị dâu.

Ở hạng mục cuối cùng, Cánh Diều Vàng phim truyện điện ảnh thuộc về Mưa đỏ của đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền. Ba tác phẩm Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không và Chị dâu cùng nhận Cánh Diều Bạc phim truyện điện ảnh.